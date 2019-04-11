Кремль отреагировал на ситуацию в Судане

Москва внимательно следит за ситуацией в Судане и рассчитывает на скорое урегулирование обстановки в республике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Москва внимательно отслеживает ситуацию в Судане; в Кремле надеются, что в республике «не будет эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам», передает ТАСС.

Также Кремль рассчитывает, что «ситуация в самое ближайшее время вернется в конституционное русло», и «при любом исходе – а вся ситуация является исключительно внутренним делом самих суданцев – российско-суданские отношения будут константой во внешней политике Судана».

Ранее стало известно, что в Судане произошел военный переворот. Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку. При этом посольство республики в России отказалось комментировать ситуацию.

Посольство России в Судане сообщало, что обстановка в Хартуме спокойная, обращений от россиян не поступало.

Отметим, что еще до официального объявления об отставке президента Судана жители столицы вышли на улицы с победными лозунгами.

Доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал причины военного переворота в Судане.

Газета ВЗГЛЯД писала, как санкции США довели Судан до путча.