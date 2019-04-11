Посольство России в Судане оценило ситуацию в республике

Обстановка вокруг посольства России в столице Судана спокойная, обращений от россиян в связи с ситуацией в стране не поступало, заявил пресс-атташе дипмиссии Владимир Томский.

Томский сообщил, что «никаких обращений от граждан России не поступало». Он отметил, что «люди в целом здесь к иностранцам относятся доброжелательно, вокруг посольства тихо-спокойно», передает РИА «Новости».

Напомним, в Судане произошел военный переворот. Сообщалось, что президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку. При этом посольство республики в России отказалось комментировать ситуацию.

Еще до официального объявления об отставке президента Судана жители столицы, города Хартум, вышли на улицы с победными лозунгами.

Доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал причины военного переворота в Судане.