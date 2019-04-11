Озвучена позиция России по перевороту в Судане

Россия была и останется другом этой страны и пока не готова принять какую-либо сторону в Судане, где ранее произошел военный переворот, заявил зампостпреда России при ООН.

«Мы будем осторожны. И не будем принимать какую-либо сторону. Россия была и останется другом Судана», – сказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский РИА «Новости».

Он отметил, что такая осторожность связана с тем, что пока непонятно, что на самом деле происходит в стране. Полянский уточнил, что в любом случае в конечном счете судьбу страны должен решать народ Судана.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир ушел в отставку. Нацполиция объявила об освобождении всех политзаключенных. Позже министр обороны Судана Авад ибн Ауф заявил, что президент Омар аль-Башир арестован, а власть переходит к военным.

Газета ВЗГЛЯД писала, как санкции США довели Судан до путча.