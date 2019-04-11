Президента Судана арестовали

Президент Судана Омар аль-Башир арестован, власть переходит к военным, заявил министр обороны страны генерал-лейтенант Авад бен Ауф.

Президент Судана Омар аль-Башир арестован; армия страны приостановила действие конституции и распустила парламент, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

«Режим по-прежнему не отвечает (на имеющиеся проблемы), поэтому принято решение, что во время двухлетнего переходного периода вооруженные силы будут руководить страной», – заявил министр.

Кроме того, на 24 часа закрыто воздушное пространство страны. В Судане объявлено чрезвычайное положение сроком на три месяца.

Ранее информированный источник в службе безопасности арабской республики сообщил, что «президент Судана Омар аль-Башир и его ближайшее окружение арестованы», в данный момент «идет поиск других его близких сподвижников с тем, чтобы избежать проблем в ближайшие дни», передает РИА «Новости».

В Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир ушел в отставку. Нацполиция объявила об освобождении всех политзаключенных.

Посольство России в Судане сообщало, что обстановка в столице республики спокойная, обращений от россиян не поступало.

В Кремле заявляли, что внимательно следят за ситуацией в Судане и рассчитывают на скорое урегулирование обстановки.

Доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов назвал причины военного переворота в африканской республике.

Газета ВЗГЛЯД писала, как санкции США довели Судан до путча.