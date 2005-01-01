Минздрав заявил о резком росте зарплат врачей

За последние пять лет средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5–2 раза, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В сообщении указывается, что к началу 2019 года «в большинстве российских регионов средний размер должностного оклада врача увеличился в 1,5–2 раза по сравнению с 2014 годом», передает РИА «Новости».

В министерстве также пояснили, что средняя зарплата медработников различается в зависимости от типа медучреждения, уровня оказания медицинской помощи, выполнения объемов медицинской помощи, а средняя заработная плата конкретного сотрудника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества отработанного времени, условий, в которых он работает, а также выполнения показателей эффективности.

При этом подчеркивается, что расчеты, в которых рассматривались средние зарплаты врачей и немедицинских работников больниц, не отражают реальной ситуации и не учитывают различия средних заработков медиков в зависимости от индивидуальных факторов.

По данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата врачей увеличилась на 32,9% по сравнению с 2017 годом и составила 75 тыс. рублей, среднего медперсонала – на 22,2% и составила 36,9 тыс. рублей.

«Аналогичный уровень заработной платы, по данным Росстата, отмечался в течение всего 2018 года, в том числе в первом квартале, в первом полугодии, за девять месяцев», – отметили в ведомстве.

Ранее были названы профессии с самой высокой зарплатой.