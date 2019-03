Латвийского певца возмутил русский язык на борту самолета

Латвийский певец Лаурис Рейникс пожаловался на турецкую авиакомпанию Turkish Airlines после того, как бортпроводники попрощались с пассажирами на рейсе, летевшем в Ригу, по-русски.

Рейникс написал об этом в Twitter.

Музыкант сообщил, что поправил сотрудников авиакомпании, указав на неправильный перевод названия его страны на английский: «Дорогие Turkish Airlines, пожалуйста, скажите вашим бортпроводникам, что «Letonya» – это турецкое слово, обозначающее Латвию. По-английски «Welcome on board of a flight to Riga in Letonya» звучит бессмысленно».

Он также указал, что фразу «Bye, bye & Do svidanye» следует заменить на «Bye, bye & Uzredzesanos».

В Turkish Airlines уже отреагировали на замечание певца и пообещали заняться данным вопросом.

Напомним, в Латвии один государственный язык – латышский, русский имеет статус иностранного. В июне 2018 года латвийский Сейм принял поправки к закону о высших учебных заведениях, которые предусматривают запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

