Частным вузам Латвии запретили обучать на русском языке

Латвийский Сейм в четверг принял в окончательном чтении поправки к закону о высших учебных заведениях, которые предусматривают запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

Теперь закон должен утвердить президент страны. После этого с 1 января 2019 года прием студентов на программы с русским языком обучения будет запрещен, передает РИА «Новости».

Между тем, примерно треть студентов частных вузов, по данным за прошлый год, обучалась на русском языке.

Обучение в частных вузах Латвии по-прежнему можно будет вести на одном из языков Европейского союза, а в государственных вузах для этого есть несколько условий, в частности, преподавание на одном из языков ЕС возможно для иностранных студентов и по международным программам. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба продолжается больше полугода.

Ранее доктор инженерных наук, проректор по учебной работе Балтийской международной академии Жанна Цауркубуле говорила, что власти Латвии надеются при помощи запрета на русский язык вынудить русскоязычных абитуриентов поступать в государственные университеты, которые испытывают нехватку студентов.