Власти Латвии вынудили русскоязычных абитуриентов поступать в госвузы

Власти Латвии надеются при помощи запрета на русский язык вынудить русскоязычных абитуриентов поступать в государственные университеты, которые испытывают нехватку студентов, заявила доктор инженерных наук, проректор по учебной работе Балтийской международной академии Жанна Цауркубуле.

«В Латвии продолжается отток населения, жителей становится все меньше. Если студентов становится все меньше, значит, если запретить русский язык в частных вузах, то школьники будут вынуждены поступать в государственные вузы на латышский язык обучения, где к тому же есть бюджетные места, которые не заполнены в последние годы из-за стремительного уменьшения населения», – подчеркнула Цауркубуле в интервью Sputnik Латвия.

По ее словам, эти меры связаны, прежде всего, с приближающимися выборами в сейм Латвии. «У правящих политиков такое происходит раз в четыре года, когда приближаются выборы. Поскольку ничем другим нельзя похвастаться за четыре года пребывания у власти, поэтому единственный выход – это государственный язык. Отсюда такой запрет со стороны министра образования», – сказала Цауркубуле.

Комиссия сейма Латвии по образованию, науке и культуре поддержала поправки к закону о высших учебных заведениях. Нововведения предусматривают запрет обучения на русском языке в частных вузах и колледжах.

После этого сообщалось, что родители в Латвии переводят детей на домашнее обучение из-за недовольства качеством образования и перспективы перехода среднего образования на латышский язык.