Родители в Латвии начали забирать детей из школ

Родители в Латвии переводят детей на домашнее обучение из-за недовольства качеством образования и перспективы перехода среднего образования на латышский язык.

В Латвии родители активно ищут возможности для обучения детей вне местных школ, сообщает Sputnik со ссылкой на дискуссию в группе, посвященной русскому образованию в Латвии, в Facebook.

Один из пользователей сети написал пост с вопросом, можно ли дистанционно обучать ребенка в школе в России. «Если я – резидент Латвии, хочу не водить ребенка в одну из школ Латвии, а получать онлайн образование только в русской школе – могут ли лишить родительских прав за то, что ребенок не посещает школу в ЛВ? Или для такой цели лучше оставаться при школе ЛВ на домашнем образовании, сдавать норматив латышского?», – спросил он.

Под постом начались споры о том, зачем школьнику из Латвии российское образование, вдруг он захочет учиться в Латвии и ЕС. Кто-то говорил, что российское образование дает больше знаний и выше котируется в мире, другие отвечали, что с латвийским аттестатом проще поступить в вузы ЕС.

Пользователь Алла Ш. перевела дочь в российскую дигитальную школу. Проблем с латвийскими соцслужбами, по ее словам, возникнуть не должно. «Согласно законам Латвии, ребенок должен получить основное образование в школе. Но закон не регулирует, в какой именно. Вы можете отдать ребенка в английскую школу. Или возить его в эстонскую, а после уроков забирать домой в Латвию», – считает она.

Отмечается, что к обсужданию подключился депутат сейма Игорь Пименов, который подтвердил, что возможность альтернативного обучения есть. «Похоже, наши официальные учреждения в замешательстве, и тех, кто будет учиться дистанционно, притянуть насильно в латвийскую школу действующими нормативными актами действительно не могут», – написал он.

Пименов считает, что большинство родителей не сможет организовать дистанционное образование своим детям. Он предположил, что возможно создание неких центров организации дистанционного обучения, которые смогли бы брать на себя координацию включения в дистанционное образование и поддержания его.

Но, по его мнению, минобразования сделает все возможное, «чтобы и этот ручеек свободного выбора формы основного образования перекрыть и загонять всех именно в ту школу, где от ассимиляционных программ и промывания мозгов нашим детям будет не отвертеться».