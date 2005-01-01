Начальник генштаба ВС Украины Виктор Муженко утверждает, что якобы существует угроза вторжения российских войск по трем географическим направлениям.

«В современных политических реалиях прогнозируются военные угрозы по трем географическим направлениям», – передает его слова RT.

Муженко отметил, что на границах Украины якобы завершается формирование российских соединений, которые «вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения».

Он утверждает, что армия Украины за счет своей «высокой мобильности, адаптивности и автономности» и благодаря фактору родной земли имеет «стратегическое преимущество».

В январе замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий Юрий Грымчак заявил, что на Украине ждут «прямой агрессии от России» между первым и вторым турами президентских выборов.