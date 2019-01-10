В кабмине Украины спрогнозировали время «вторжения России»

На Украине ждут «прямой агрессии от России» между первым и вторым турами президентских выборов, заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий Юрий Грымчак.

«Политические риски нашей избирательной кампании, а если честно я хочу сказать о военных рисках нашей политической кампании. На мой взгляд, не дай Бог, чтобы это произошло, но наиболее опасным будет срок между первым и вторым туром, если будет второй тур. Потому что именно это время будет самым лучшим для военной агрессии против Украины», – сказал Грымчак в эфире украинского телеканала «Прямой», передает УНИАН.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Согласно результатам опросов, проведенных группой «Рейтинг» в декабре, нынешний украинский лидер Петр Порошенко находится на третьей строчке рейтинга популярности, его опережают глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский.

По данным исследования Института анализа и программирования, проведенного с 26 декабря по 4 января, первую строчку занимает Тимошенко, вторую – Зеленский, а третью – лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко.