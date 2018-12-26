Названы лидеры президентского рейтинга на Украине

Рейтинг кандидатов на пост президента Украины возглавила Юлия Тимошенко, следует из данных опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

«Лидером президентского рейтинга является Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 20,8% тех, кто определился с выбором и намерен участвовать в выборах», – говорится в опубликованном на сайте организации исследовании.

За Владимира Зеленского готовы проголосовать 13,4%, Петра Порошенко – 11,1%, Юрия Бойко – 9,6%, Анатолия Гриценко – 7,8%, Олега Ляшко – 6,6%, Святослава Вакарчука – 4,6%, Евгения Мураева – 4,5%, Александра Шевченко – 4,2%, говорится в материале.

Отмечается, что рейтинг других кандидатов составил менее 3%.

«Тимошенко лидирует практически во всех областях Украины за исключением Донецкой, Луганской и Харьковской, где первую позицию занимает Бойко. На Львовщине она разделяет лидерские позиции с Порошенко и Гриценко, в Ивано-Франковской – с А.Шевченко, на Николаевщине – с Зеленским», – добавляют исследователи.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы.

Опрос «Портреты регионов» проводился с 16 ноября по 10 декабря 2018 года. В нем участвовали 40 тыс. респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, по Украине – не более 0,5%.

Рейтинг вероятных кандидатов на пост президента Украины, составленный в конце октября 2018 года, показал, что действующий глава государства Петр Порошенко уступает комику и шоумену Владимиру Зеленскому.