Названы потенциальные конкуренты Тимошенко во втором туре выборов

По данным исследования Института анализа и программирования, во втором туре с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко за место президента Украины могут побороться два конкурента.

Согласно социологическому опросу в рейтинге кандидатов после Тимошенко идут комик и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко. По тем же данным, действующий президент Украины Петр Порошенко попал лишь во вторую тройку, пишет ТАСС.

«Если бы выборы президента состоялись сейчас, то из тех, кто определился и будет голосовать, Тимошенко поддержали бы 19,3%, Зеленского – 12,9%, а Бойко – 11,6%. Мы видим, что Зеленский активно ворвался в избирательную кампанию, но при этом он имеет небольшую разницу с Бойко. Согласно социологической динамике, мы прогнозируем серьезную борьбу за выход во второй тур. Интрига сохраняется», – сказал директор Института анализа и программирования Юрий Лесничий.

Порошенко занимает в рейтинге четвертое место с 11,3% голосов. На пятом находится лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко с 11,1%, а на шестом – лидер Радикальной партии Олег Ляшко (9,1%). По данным исследования, рейтинг партий идентичен индивидуальному рейтингу.

Также отмечается, что политическая активность украинцев стала выше. В данный момент на выборы собираются идти 39% среди опрошенных, а ещё 37% ответили, что скорее будут участвовать. Среди тех, кто однозначно не собирается на выборы, лишь 13% респондентов.

Опрос проводился с 26 декабря по 4 января среди 2,6 тыс. жителей Украины в возрасте старше 18 лет. Погрешность результатов составляет не более 2,2%.

В среду сообщалось, кого считает лидером гонки украинская букмекерская контора и с каким коэффициентом принимаются ставки на кандидатов.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года.