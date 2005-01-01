Россию призвали вступиться за осужденных в Южной Корее моряков «Палладия»

«Как обычно, нашли крайних. Судовладелец, если это не транснациональная компания, всегда виноват. Ну и морякам посадки достались. России надо вмешаться за своих», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Он назвал произволом приговор суда Южной Кореи в отношении моряков с судна «Палладий».

Главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко назвал «произволом» приговор, который суд Южной Кореи вынес в отношении пятерых моряков с судна «Палладий».

В среду стало известно, что моряков приговорили к реальным тюремным срокам. Как сообщил консул России в городе Пусан Роман Быков, судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан судна – год, еще трое моряков – по 10 месяцев, старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания. Приговор вступает в силу через неделю, у моряков еще есть время подать апелляцию.

Судно «Палладий» было задержано в Пусане в августе 2018 года. Южнокорейские власти утверждают, что судно попыталось уйти из территориальных вод страны без оформления необходимых документов и игнорировало требование властей вернуться в порт. В задержании «Палладия» был задействован корабль береговой охраны и вертолет с десантом. Утверждается, что при задержании российские моряки оказали сопротивление. Судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов после задержания были помещены под стражу, еще два матроса дожидались суда на борту судна.

«Как мне сообщал судовладелец и другие источники, власти Южной Кореи довели этого судовладельца, – рассказал Войтенко. – Он сделал ремонт судна, все было оплачено, но его просто-напросто не выпускали из порта, поэтому он больше не мог платить, судно простаивало. Моряков не отпускали без всяких причин и оснований. Они просто вынуждены были попытаться уйти, не оформляя документы».

Эксперт считает, что в ситуацию должны были бы вмешаться российские власти, потому что «это действительно произвол».

«Как обычно, нашли крайних. Судовладелец, если это не транснациональная компания, всегда виноват. Ну и морякам посадки достались. России надо вмешаться за своих», – подытожил Войтенко.