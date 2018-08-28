Южная Корея не дала уплыть российскому танкеру

Российский танкер «Палладий» вышел из порта Пусан без разрешения, но южнокорейская береговая охрана задержала его, сообщает компания-судовладелец «Дальтранс».

Судно было задержано в 22.40 мск на выходе из Корейского пролива. Его отбуксировали обратно в порт Пусан, так как танкер «вышел без оформления отхода», передает ТАСС.

Морской спасательно-координационный центр Владивосток сообщил, что МИД России проинформирован об инциденте.