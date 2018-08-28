Дипломаты раскрыли подробности инцидента с российскими моряками в Южной Корее

В ближайшее время против нескольких моряков задержанного российского судна «Палладий», пытавшегося без оформления документов покинуть южнокорейский порт Пусан, будут выдвинуты обвинения, сообщил российский консул Роман Быков.

«Насколько я понял, они не останавливались до тех пор, пока не десантировались корейцы и не зашли в капитанскую рубку. Десант (высадился) с вертолета. Они задержались на штормовке и должны были вернуться в порт сегодня. Они придут в порт и будут допрошены. В ближайшие дни будут выдвинуты обвинения, на это есть 72 часа. Можно предположить, что кто-то из членов экипажа – капитан или старший механик или кто-то еще – будет задержан и пойдет под суд», – передает РИА «Новости» слова Быкова.

Он рассказал также, что с моряками судна «Палладий» после возвращения в порт Пусан проведут следственные действия.

«Будут выяснять, кто отдавал приказы и принимал решения. Речь не только о том, что они без должного оформления покинули порт, но и оказывали сопротивление при попытке задержания судна. А это уже более серьезное правонарушение. Не исключаю, что несколько моряков будут задержаны с последующим судебным разбирательством», – сказал дипломат.



Быков рассказал также подробности задержания.

«Сегодня утром в генконсульство поступило уведомление от Пусанского отделения береговой охраны Республики Корея о том, что судно было задержано. В 1.00 судно, не оформив документов, тайком предприняло попытку уйти из порта. Береговая охрана просила их остановиться, был привлечен корабль береговой охраны, судно продолжало движение в сторону Японии, корейцы были вынуждены сделать предупредительные выстрелы, был вызван вертолет, на судно был спущен десант», – заявил консул.

В конце июня от моряков поступили жалобы на невыплату зарплаты. Судно было задержано портовыми властями.

Большая часть задолженности была выплачена – тогда долг составлял 250 тыс. рублей.

Неделю назад моряки сообщили, что не могут добиться «списании с борта судна и получения полного расчета».

Напомним, ранее во вторник компания-судовладелец «Дальтранс» сообщила, что российский танкер «Палладий» вышел из порта Пусан без разрешения, но южнокорейская береговая охрана задержала его.