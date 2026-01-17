  • Новость часаСК возбудил дело по факту взрыва газа в кафе на Ставрополье
    Граждане, избиратели, родители. Какое будущее построят для России зумеры и альфы
    Россия опередила мир по темпам потепления климата
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    В России установили норматив приезда скорой помощи
    Армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
    Кличко повторно призвал киевлян покинуть город
    Посол Германии в Грузии призвал радикалов к «иранизации» процессов
    Экспорт российских лекарств в ЕС достиг рекордных за пять лет объемов
    FT сообщила о планах США расширить Совет мира на Украину
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    17 января 2026, 15:47

    Российские средства ПВО сбили 24 украинских БПЛА за три часа

    Силы ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА в трез регионах России

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над тремя регионами, сообщило Министерство обороны России.

    В Министерстве обороны России сообщили, что с 12:00 до 15:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Из общего числа сбитых дронов 18 были ликвидированы над Белгородской областью, пять – над Курской областью, еще один – над Орловской областью.

    Минобороны России сообщило об уничтожении девяносто девяти беспилотников ВСУ над пятью регионами страны, а также над акваторией Азовского и Черного морей.

    Военные России уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS, атаковавшую гражданские объекты.

    17 января 2026, 06:06
    Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя

    Tекст: Катерина Туманова

    Солдаты украинской армии начали покидать позиции у Гуляйполя, что вызвало обрушение фронта на ряде участков у Гуляйполя Запорожской области и продвижение российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Оттягивание украинских боевиков от Гуляйполя на вторую и третью линию обороны, а на некоторых участках и самовольное оставление позиций, помогают продвигаться нашим военнослужащим на данном направлении. Более того, здесь даже есть некоторые элементы обрушения фронта у противника», – сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, противник уже не может контролировать разрозненные отряды, пытающиеся спастись бегством.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовик «Кащей» с трофейным огнеметом захватил бункер ВСУ у Гуляйполя. В декабре 2025 года штурмовики группировки войск «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    Также стало известно, что выход войск России к городу Запорожье готовится на двух направлениях.


    17 января 2026, 11:25
    Кличко повторно призвал киевлян покинуть город

    @ IMAGO/Agentur Wehnert/M.Gr.nzd.r/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами в Киеве мэр столицы Украины Виталий Кличко вновь обратился к жителям с просьбой выехать из города.

    Мэр Киева Виталий Кличко во второй раз обратился к киевлянам с просьбой покинуть город из-за энергокризиса, передает ТАСС. Он отметил, что подобная мера позволит снизить нагрузку на инфраструктуру столицы и поможет легче пережить сложную зиму.

    В интервью агентству Reuters Кличко подчеркнул: «Эта зима будет трудной, но мы делаем все возможное и невозможное». Он отметил, что повторяет свой призыв к жителям покинуть Киев, если у них есть такая возможность.

    По словам очевидцев, в городе электричество подают лишь на два-три часа в сутки, а отопление и водоснабжение работают с перебоями. Украинские СМИ сообщают о частичном закрытии магазинов и длинных очередях около супермаркетов, которые пока продолжают работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кличко сообщал, что Киев располагает примерно половиной необходимой электроэнергии, при нужде в 1 700 мегаватт для работы коммунальных служб для 3,6 млн жителей, и некоторые люди до 18–20 часов в сутки проводят без централизованного электроснабжения.

    Сейчас в Киеве уже пятые сутки подряд действуют аварийные отключения света и в многоэтажных домах лопаются трубы отопления.

    Ситуацию усугубляет обострение отношений между Кличко и Зеленским на фоне энергетического кризиса. Напомним, что 9 января Кличко уже призывал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    17 января 2026, 10:13
    Глава минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство российских солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый министр обороны Украины Михаил Федоров еще до назначения на этот пост запустил систему, при которой украинские военные получают цифровые баллы за подтвержденные убийства российских солдат и обменивают их на технику через онлайн-маркетплейс, следует из открытых данных.

    Министр обороны Украины Михаил Федоров, до назначения занимавший пост министра цифровой трансформации, внедрил систему бонусов за убийство российских солдат, передает РИА «Новости». Согласно открытым данным, эта модель действует с апреля 2023 года, когда Федоров запустил кластер военных разработок Brave1.

    Система Army of Drones Bonus предусматривает, что украинские военные подразделения загружают в программный комплекс Delta видеозаписи, подтверждающие ликвидацию российских военнослужащих. После проверки эти факты переводятся в цифровые «очки», которые командиры могут использовать для приобретения беспилотников и других роботизированных систем в онлайн-магазине Brave1 Market. Таким образом, получение новой техники напрямую связано с количеством подтвержденных убийств.

    Эксперты по военной этике резко осудили данную практику, отметив, что она превращает гибель людей в элемент балльного учета и делает человеческую жизнь частью системы военного снабжения, придавая конфликту характеристики видеоигры.

    Однако Федоров не намерен сворачивать программу. В своей публикации от 30 декабря 2025 года он заявил: «Army of Drones Bonus – это Amazon для войны», а также сообщил, что через кластер Brave1 украинские стартапы уже получили более 105 млн долларов поддержки. По его словам, маркетплейс продолжит работать и в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы Киева убили 7184 мирных жителя Донбасса.

    Пленный военнослужащий ВСУ признался в убийствах и изнасилованиях на Донбассе.

    Жителя Запорожской области задержали за призывы к убийству российских военных.

    16 января 2026, 21:54
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит

    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в способности Украины вернуть кредит ЕС и подверг критике решение Еврокомиссии о выдаче средств.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике решение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро. Фрагмент его выступления был опубликован на странице политика в социальной сети X (заблокирована в РФ).

    Орбан заявил: «Они (украинцы. – прим. ред.) не отступят, когда им скажут, что они получат все, что им нужно, они попросят. Я бы даже сказал, что они потребуют, и их тон шокирует», цитирует политика РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что Евросоюзу пришлось выдать этот кредит Украине из-за нехватки средств в собственном бюджете для поддержки властей в Киеве. По его словам, очевидно, что Украина не сможет вернуть полученные деньги, из-за чего бремя выплат ляжет на плечи стран-членов ЕС.

    По мнению премьер-министра, поэтому для Венгрии, Чехии и Словакии было крайне важно воздержаться от участия в принятии данного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что лидеры Евросоюза зря надеются на победу Украины над Россией. Орбан также отметил, что Киев не получит репараций от Москвы. А в воскресенье Орбан назвал руководство на Украине «гомункулом» из-за просьбы о выделении 800 млрд долларов.

    Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе заявили, что Украина вернет 90 млрд евро ЕС лишь при условии получения компенсаций от России.


    17 января 2026, 10:48
    FT сообщила о планах США расширить Совет мира на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединённые Штаты хотят расширить полномочия Совета мира по Газе на Украину и Венесуэлу, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    США хотят расширить полномочия Совета мира по Газе, распространив его деятельность на Украину и Венесуэлу, передает RT со ссылкой на Financial Times. В материале отмечается, что инициатива исходит от американских чиновников, которые предложили включить в компетенцию Совета мира «другие горячие точки», помимо Ближнего Востока.

    По данным источников издания, администрация Дональда Трампа рассматривает этот орган как возможную альтернативу ООН, своего рода параллельную неофициальную структуру для урегулирования конфликтов за пределами сектора Газа. При этом подчеркивается, что детали функционирования Совета мира, в том числе его юридический статус вне региона, пока остаются неясными.

    Ранее Дональд Трамп объявил о создании Совета мира, который возьмет на себя управление сектором Газа. Белый дом также опубликовал состав нового совета, детали которого сейчас обсуждаются на правительственном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Financial Times сообщила, что Дональд Трамп рассматривает возможность создания Совета мира вместо Совета Безопасности ООН.

    17 января 2026, 12:23
    Армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области, в сводке Минобороны РФ отмечается значительный урон противнику.

    Российские подразделения освободили населенные пункты Приволье Донецкой Народной Республики и Прилуки Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. Также сообщается о продвижении на других направлениях спецоперации.

    Группировка «Север» улучшила тактическое положение, нанеся удары по штурмовым и механизированным бригадам ВСУ в Сумской области, а также уничтожила живую силу противника в районах Рожковичи, Храповщина, Новая Сечь и Хотень.

    На харьковском направлении поражены подразделения трех механизированных бригад, нацгвардии и теробороны в районах Волчанские Хутора, Круглое, Григоровка и Белый Колодезь.

    Общие потери противника на этих направлениях составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и склад материальных средств.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции, уничтожив свыше 210 военнослужащих, бронемашину, 30 автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов в Харьковской области и Красном Лимане ДНР.

    Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по шести механизированным бригадам ВСУ и бригаде морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Резниковки и Константиновки, ликвидировав до 225 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая британскую САУ «Braveheart». Уничтожен склад горючего.

    Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и нанесла удары по восьми бригадам и пяти полкам ВСУ, уничтожив более 440 военнослужащих, семь бронированных машин, два пикапа и артиллерийское орудие в Днепропетровской области и ДНР.

    Группировка «Восток» ликвидировала свыше 210 украинских военнослужащих, пять бронемашин и пять автомобилей в Запорожской и Днепропетровской областях, освободив Прилуки.

    Подразделения «Днепр» нанесли удары по горно-штурмовой бригаде и бригаде береговой обороны ВСУ на юге Запорожской области и в Антоновке Херсонской области, уничтожив до 50 военнослужащих, девять автомобилей, станцию РЭБ и склад материальных средств. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили 167 объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, а также склады боеприпасов и места подготовки беспилотников ВСУ.

    Средствами ПВО сбиты шесть снарядов HIMARS производства США, две ракеты «Нептун» и 214 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 558 беспилотников, 645 ЗРК, 27 170 танков и бронемашин, 1 642 РСЗО, 32 634 артиллерийских орудия и минометов, 52 076 единиц специальной военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

    Ранее Южная группировка очистила от противника Закотное в Донецкой народной республике. Всего за неделю войска России освободили пять сел. А в четверг за сутки ВСУ потеряли более 1300 военных.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала. что Россия в 2026 году ведет наступление на двух основных направлениях спецоперации на Украине.

    17 января 2026, 07:58
    Посольство России высмеяло попытку немецких коллег поддержать Украину словом

    Tекст: Катерина Туманова

    Трудности перевода при попытке составить бравурный лозунг в поддержку Украины в исполнении немецких дипломатов, разместивших пост в соцсети, вызвал у российских коллег в Канаде всплеск креатива, юмора и иронии.

    Посольство ФРГ 16 января разместило в соцсети X пост-ответ на благодарность украинской стороны за денежную помощь.

    «Germany is standing by Ukraine», – говорится в сообщении немецких дипломатов на английском языке.

    Эту фразу заметили российские дипломаты из дипмиссии в Канаде и добавили свой комментарий, обыграв, видимо, не совсем корректный выбор слова немецких друзей Украины. Оборот stand by используется для обозначения наблюдения со стороны, выражения нежелания вмешиваться и участвовать в каких-либо действиях, когда происходит что-то плохое.

    «Очевидно, что поддерживать Украину со стороны сейчас гораздо безопаснее, чем находясь вместе с ней», – написали российские дипломаты.

    Они добавили к посту фото смеющегося бурого медведя, на заднем фоне у которого встают серые столпы дыма, видны языки огня.

    В английской версии пост выглядит как: «Obviously, standing BY the Ukraine is much safer now than standing WITH the Ukraine» – предлоги by и with со словом stand (стоять, оставаться) меняют смысл на противоположный, над чем и поиронизировали в российской дипмиссии в Канаде.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в 2025 году решил выделить 90 млрд евро Киеву за счет займов под гарантии собственного бюджета. При этом, как писала Bild, Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, почему деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри.

    16 января 2026, 17:10
    Президент Чехии призвал Киев к уступкам

    Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости уступок Киева ради мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии отметил, что Украине придется сделать болезненные уступки, если Киев действительно стремится к прекращению конфликта и установлению мира.

    Президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Украине придется пойти на серьезные уступки для урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что считает необходимыми «несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру», сообщает РИА «Новости».

    Павел не уточнил, о каких конкретно уступках идет речь, отметив лишь, что речь идет о сложных и важных решениях для украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть жителей Украины также стала выражать поддержку территориальным уступкам в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией. При этом, доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения конфликта, выросла втрое по сравнению с 2022 годом.

    У Зеленского нет веских аргументов для оптимизма, его планы завершить конфликт к лету выглядят маловероятными, поскольку он исключает уступки по территории и отказ от курса на вступление в НАТО, отмечали сербские Novosti.

    Сам Зеленский разрешит Верховной раде назначить референдум о территориальных уступках только под давлением США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.


    17 января 2026, 07:15
    «Северяне» рассказали, как сорвали ВСУ эвакуацию Himars в Черниговской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» рассказали, как помешали ВСУ эвакуировать в тыл остатки пусковой установки РСЗО HIMARS в Черниговской области, за которой противник отправил автобус «спасателей» и автотрал.

    «В Черниговской области после уничтожения пусковой установки РСЗО HIMARS ВСУ пытались эвакуировать установку в тыл. Эвакуационная группа на автобусе и автотрал были уничтожены расчетами ударных БПЛА, – сообщает неофициальный Telegram-канал группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении фронта штурм-подразделения «Севера» продвинулись на девяти участках, на трёх в Краснопольском и на трёх в Глуховском. Общее продвижение составило до 750 м.

    В Краснопольском районе подразделения ВСУ острую нехватку дронов всех типов, при этом украинские волонтерские организации отказывают им в оказании помощи по неизвестным причинам. На Тёткинском и Глушковском участках артиллерия «Северян» наносила удары по выявленным позициям ВСУ в районе Рыжевки.

    На Харьковском направлении в районе Старицы бойцы продвинулись на 600 м на четырех участках. В лесном массиве юго-западнее Лимана интенсивно работали авиация ВКС РФ и ТОСы – штурмовики заняли вражеский опорник, продвинувшись на 650 м.

    В Волчанских Хуторах заняли и зачистили одно промышленное здание. Продвижение составило до 250 м. На участке Меловое-Хатнее ударами авиации уничтожены позиции ВСУ в районах Григоровки и Балки. Штурмгруппы продвинулись на шести участках в лесопосадках на 600 м. На Липцовском участке фронта расчеты FPV наносили удары по автотранспорту и инженерной технике ВСУ в районе Липцов.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 75 в Сумской области и свыше 85 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Комаровку в Сумской области. Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции. ВСУ стали спешно покидать позиции в районе Старицы.

    17 января 2026, 02:25
    Военный эксперт «приговорил» оставшихся в Закотном боевиков ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Оставшимся в освобожденном Закотном боевикам ВСУ не осталось шансов, как и тем, кто ещё прячется в серой зоне на юге Ямполя Донецкой Народной Республики, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Закотного закрывает вопрос на юге Ямполя, поскольку здесь длительное время была так называемая серая зона – теперь украинские боевики, которые там ещё находятся, будут уничтожены», – пояснил он ТАСС.

    Марочко добавил, что отдельные отряды ВСУ на данный момент пытаются покинуть южную часть Ямполя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области. Российские подразделения также взяли под контроль  населенный пункт Закотное в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский называл выгоды от освобождения Закотного для ВС России.

    17 января 2026, 05:05
    Экс-генсек НАТО заявил о важности диалога с Россией, как с соседом
    Экс-генсек НАТО заявил о важности диалога с Россией, как с соседом
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший генсек НАТО в 2014-2024 годах Йенс Столтенберг заявил о важности общения с Россией не только по вопросу мирного урегулирования на Украине, но и для возведения новой архитектуры безопасности, заявил он в интервью Der Spiegel.

    «Нам нужно обсудить с Россией прекращение боевых действий на Украине, как это делаем мы, Соединенные Штаты и другие страны, <…> нам нужно поговорить, как с соседом», – приводит ТАСС слова Столтенберга в интервью журналу Der Spiegel.

    Он заметил, что когда-нибудь с Россией придётся обсуждать новую архитектуру безопасности и контроля над вооружениями.

    «Даже во время холодной войны нам удавалось ограничивать ядерное оружие, но эта архитектура перестала существовать», – сказал экс-глава НАТО.

    Ранее в этом интервью Столтенберг усомнился в долгом членстве США в альянсе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия всегда заявляла о готовности к переговорам с Киевом, тогда как на украинской стороне вводили законы, запрещавшие общение с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета проблем европейской безопасности.

    Президент России Владимир Путин призвал вернуться к обсуждению инициатив Москвы по формированию новой и справедливой системы безопасности.

    16 января 2026, 23:04
    В Бердянске без отопления остались 280 домов из-за отключения света

    Балицкий сообщил об отключении отопления в 280 домах Бердянска

    Tекст: Вера Басилая

    В Бердянске после отключения электричества без отопления остались 280 многоквартирных домов, в связи с выводом из строя системы энергоснабжения остановлены котельные, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    В Бердянске из-за аварии на электросетях приостановили работу городских котельных, сообщил в Telegram-канале Балицкий.

    По словам главы региона, без отопления остались 280 многоквартирных домов. Проблемы с теплоснабжением связаны с отключением электричества.

    На месте работают четыре аварийные бригады, задействованные в круглосуточном режиме. Чтобы не допустить размораживания системы, специалисты занимаются спуском теплоносителя и следят за температурой в подвальных и чердачных помещениях.

    Как только ситуация с энергоснабжением стабилизируется, котельные снова запустят, после чего в систему отопления вернут теплоноситель и возобновят подачу тепла в жилые дома.

    Ранее в Бердянском муниципальном округе Запорожской области произошла авария, из-за которой почти 37 тыс. жителей временно лишились доступа к электричеству.

    Накануне отключение произошло в ряде других районов Запорожской области, включая Васильевский, Каменско-Днепровский, Веселовский, Токмакский муниципальные округа и часть Энергодара.

    17 января 2026, 09:43
    Шмыгаль выступил с докладом по энергокризису при пустом зале Рады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал о проблемах в энергосистеме страны, когда зал Верховной рады оставался практически пустым.

    Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль выступал в Верховной раде с докладом о мерах по преодолению энергетического кризиса, сообщает РИА «Новости». Во время его выступления зал парламента был практически пуст, что хорошо заметно на кадрах трансляции, которую вел официальный YouTube-канал парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко признал, что город обеспечен энергией только на 50%.

    Власти Киева допустили массовое расселение жителей из домов, оставшихся без тепла и света.

    В городе уже продолжается четвертый день отключений электроэнергии.

    16 января 2026, 23:40
    Гросси объявил о введении локального прекращения огня на ЗАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об установлении на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) локального прекращения огня, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

    «Сегодня МАГАТЭ добилось согласия Российской Федерации и Украины на введение локального прекращения огня, что позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины»,  – подтвердил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    В ближайшие дни специалисты украинской электросетевой компании начнут ремонтные работы на линии электропередачи напряжением 330 кВ, поврежденной и отключенной в результате военных действий 2 января. Пока из-за отключения крупнейшая в Европе АЭС зависит от единственной работающей основной линии электропередачи напряжением 750 кВ.

    За ремонтными работами будет наблюдать группа представителей МАГАТЭ, которая уже вылетела из Вены.

    Напомним, в сентябре 2025 года ЗАЭС осталась без внешнего электроснабжения. В октябре станция установила рекорд по длительности работы без внешнего питания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце декабря МАГАТЭ сообщило о начале ремонта линии электропередачи у Запорожской АЭС. Гросси также заявлял о временном прекращении огня у Запорожской АЭС.

    16 января 2026, 22:17
    Посол Украины в Вашингтоне объявила о встрече делегаций Украины и США

    Посол Украины Стефанишина объявила о встрече делегаций Украины и США

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу, 17 января, в американском Майами состоятся переговоры делегаций США и Украины по мирному урегулированию конфликта, сообщила посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина.

    «Завтра в Майами переговорные группы проведут очередной раунд дискуссий», –  написала она в соцсети Х.

    Она уточнила, что в составе украинской делегации будут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и народный депутат, председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

    По ее словам, работа будет вестись над двумя ключевыми документами: соглашениями о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины, которые могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    «Цель визита – доработать эти соглашения с американскими партнерами», – резюмировала посол.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел встречу с представителями стран Европы, где обсуждались практические шаги по усилению гарантий безопасности для Украины. Агентство Bloomberg сообщило о возможной встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером. Для достижения устойчивого мира на Украине требуется согласованная работа сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


