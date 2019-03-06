Пятерых российских моряков приговорили в Южной Корее к реальным тюремным срокам

Южнокорейский суд приговорил пятерых российских моряков с судна «Палладий» к реальным тюремным срокам, сообщил консул России в Пусане Роман Быков.

По имеющимся у российского дипломата сведениям, судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан судна – один год, еще трое моряков – по 10 месяцев, старшему механику был назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок, передает ТАСС.

По словам российского консула, приговор вступает в силу через неделю, до этого времени моряки могут подать апелляцию.

Быков сообщил, что в ближайшее время сотрудники консульства в Пусане планируют посетить следственный изолятор, где содержатся россияне.

Напомним, в августе прошлого года российское судно «Палладий» было задержано в Пусане за попытку уйти из Южной Кореи без оформления необходимых документов, игнорируя требования властей вернуться в порт. К задержанию судна был привлечен корабль береговой охраны и вертолет с десантом. При задержании команда оказала сопротивление южнокорейским властям.

В результате судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов были задержаны и помещены под стражу, еще два матроса дожидались суда на борту судна.