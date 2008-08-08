Четверо россиян с танкера «Палладий» задержаны в Южной Корее

Южнокорейская полиция задержала четырех членов экипажа российского танкера «Палладий», сообщил генконсул России в Пусане Роман Быков.

Задержаны судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов. Они помещены в камеру предварительного заключения.

«В числе выдвинутых обвинений – сопротивление полиции», – приводит ТАСС слова Быкова.

Еще 10 членов экипажа остаются на танкере, судно стоит у причала в Пусане.

У танкера остались задолженность перед местной компанией за ремонт и неоплаченный штраф за разлив топлива.