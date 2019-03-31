Журналист Муждабаев предсказал потерю Украиной шести-восьми областей после выборов

Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что после президентских выборов Украина потеряет шесть-восемь областей.

Муждабаев опубликовал на своей странице в Facebook инфографику экзитпола, согласно которой 42% избирателей юга Украины поддерживают кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского. По этим же данным, на востоке Украины Зеленского поддерживают 30,7% избирателей, в центре страны – 28,6%, на западе – 21,2%.

«Вот отличная карта тех, с кем мы живем в одной стране. Это — обыкновенные предатели. Те, кто сдадут страну на раз-два. Прибавьте сюда избирателей Юли [Тимошенко], [Юрия] Бойко, [Александра] Вилкула и прочих ставленников России. Никаких шансов победить их во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100%», – написал Муждабаев.

«Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придется стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю еще шести-восьми областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого», – заявил заместитель гендиректора украинского телеканала ATR.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Напомним, после подсчета 0,71 процента протоколов с избирательных участков на президентских выборах на Украине лидирует кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

Судя по экзитполам, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Опросы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно их подсчетам, за пост президента Украины во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

Отметим, сам Зеленский заявил, что не станет «воевать с обществом», «собирать «майданы», ставить палатки», если народ проголосует против него.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.