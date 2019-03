ЦРУ ошиблось в призывающем русскоговорящих на службу плакате

Пользователи соцсетей заметили ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Вашингтоне.

Фотография плаката появилась в Twitter.

На билборде, размещенном на одной из станций метро, написана фраза, состоящая из двух частей на русском и английском языках: «Ваше владение иностранным языками are vitally Important to our national security».

Фраза дословно переводится как «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности».

Авторы плаката неправильно употребили форму глагола «to be», чем допустили рассогласование единственного и множественного чисел во фразе, отмечает РИА «Новости».

Напомним, год назад ЦРУ опубликовало в Twitter объявление о наборе русскоговорящих, в котором была допущена ошибка.