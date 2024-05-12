11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.5 комментариев
Половина американцев назвала избыточными траты на помощь Украине
Опрос: Половина американцев считает траты на помощь Украине избыточными
Половина американцев считает траты на помощь США Украине избыточными, следует из опроса, проведенного газетой Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross.
По результатам опроса, 50% американцев убеждены, что США тратят слишком много на помощь Киеву, 26% говорят о том, что США выделяют достаточное количество денег, а 11% опрошенных уверены, что США тратят недостаточное количество денег на поддержку Украины, передает РИА «Новости».
Как говорится в материалах, 47% респондентов считают избыточными траты на поддержку Израиля, о том, что Вашингтон мог бы оказывать Тель-Авиву больше помощи, заявили 11% опрошенных.
Опрос проводился 2-6 мая среди 1003 зарегистрированных избирателей в США. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.
Ранее президент США Джо Байден распорядился направить Киеву военную помощь на 400 млн долларов.