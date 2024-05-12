Сырский признал тяжелое положение ВСУ в Харьковской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Сырский, ситуация на фронте остается напряженной, российские силы ведут активные атаки в Харьковской области, а также на Купянском, Северском, Лиманском и Покровском направлениях. По его словам, наиболее сложная обстановка сейчас наблюдается в Харьковской области, где в приграничных районах идут ожесточенные бои, передает РИА «Новости».

Он заверил, что для укрепления обороны принимаются все необходимые меры, в том числе кадровые.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России взяли под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.