Голикова заявила о снижении числа женщин репродуктивного возраста

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Голикова, число женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, существенно снизилось, тенденция по снижению будет еще достаточно длительное время наблюдаться, хотя возраста 20-29 лет начнут прирастать после 2028 года, передает ТАСС.

По ее словам, необходимо, чтобы в России были созданы соответствующие адекватные меры, которые поддержат семьи, и будет направлены на то, чтобы переломить те репродуктивные установки, которые сегодня существуют, поскольку женщины принимают решение о рождении первого ребенка уже в более позднем возрасте.

Она уточнила, что суммарный коэффициент рождаемости за прошлый год оценивается в 1,41, и в 2023 году удалось остановить тренд, связанный со снижением коэффициента по первым детям. Так, по мнению Голиковой, в России нет снижения рождаемости по первым детям, но на 4,5% есть снижение рождаемости по вторым детям, и есть рост на 3,6% по третьим детям.

7 мая президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди них – сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семьи.

Ранее Голикова заявила, что в России наблюдается долгосрочная тенденция снижения численности женщин репродуктивного возраста.