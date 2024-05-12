  • Новость часаГубернатор Калужской области назвал подлым удар ВСУ в Белгороде
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    Как советские войска всего за месяц разбили фашистов в Крыму
    Захарова назвала теракт в Белгороде кровавым звеном в цепочке преступлений Киева
    Рогов: Работино превратилось для ВСУ в могилу
    Победитель «Евровидения» разбил полученную награду на сцене
    Гладков рассказал подробности обрушения подъезда в доме в Белгороде
    Спасатели дважды прерывали работы на месте обрушения в Белгороде из-за обстрела
    Российские военные освободили в Харьковской области четыре населенных пункта
    ВС России ударили по скоплениям техники в Харьковской области
    В Бундестаге предложили сбивать российские ракеты над Украиной из стран НАТО
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как надежда победила в Донбассе страх

    11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Постмодернистский протест в Армении

    Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС не уйдет.

    37 комментариев
    12 мая 2024, 16:24 • Новости дня

    Голикова заявила о снижении числа женщин репродуктивного возраста

    Tекст: Дарья Григоренко

    Число женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться, заявила кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

    Как указала Голикова, число женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, существенно снизилось, тенденция по снижению будет еще достаточно длительное время наблюдаться, хотя возраста 20-29 лет начнут прирастать после 2028 года, передает ТАСС.

    По ее словам, необходимо, чтобы в России были созданы соответствующие адекватные меры, которые поддержат семьи, и будет направлены на то, чтобы переломить те репродуктивные установки, которые сегодня существуют, поскольку женщины принимают решение о рождении первого ребенка уже в более позднем возрасте.

    Она уточнила, что суммарный коэффициент рождаемости за прошлый год оценивается в 1,41, и в 2023 году удалось остановить тренд, связанный со снижением коэффициента по первым детям. Так, по мнению Голиковой, в России нет снижения рождаемости по первым детям, но на 4,5% есть снижение рождаемости по вторым детям, и есть рост на 3,6% по третьим детям.

    7 мая президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди них – сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семьи.

    Ранее Голикова заявила, что в России наблюдается долгосрочная тенденция снижения численности женщин репродуктивного возраста.

    11 мая 2024, 17:44 • Новости дня
    Песков: Европейцы идут ва-банк из-за опасности обвала ситуации для Киева

    Песков: Европейцы сознательно нагнетают напряженность из-за опасности обвала ситуации для Киева

    Песков: Европейцы идут ва-банк из-за опасности обвала ситуации для Киева
    @ Александр Щербак/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада сознательно нагнетают напряженность, делают провокационные заявления из-за опасности полного обвала для Украины в ходе развития спецоперации России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале комментарий Пескова, который назвал провокационные заявления западных политиков «сознательным нагнетанием напряженности». По его словам, европейцы видят, что ситуация чревата для украинцев полным обвалом, и экзальтируют ее, передает ТАСС.

    Ранее итальянская газета IL Fatto Quotidiano писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, высказывая воинственные предложения, предлагают пересечь «красные линии» в отношениях с Россией, что очень опасно.

    Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что высказывания западных политиков о том, что страны Запада могли бы отправить военных на Украину, можно расценивать как эскалацию.

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    12 мая 2024, 02:58 • Новости дня
    Победитель «Евровидения» разбил полученную награду на сцене

    Одержавший победу в конкурсе «Евровидение» швейцарский певец Nemo разбил хрустальный микрофон

    Победитель «Евровидения» разбил полученную награду на сцене
    @ Eurovision Song Contest/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцарский певец Немо Меттлер (Nemo) стал победителем конкурса «Евровидение-2024», при этом он случайно разбил хрустальный микрофон на сцене.

    Меттлер с песней The Code набрал 591 балл и получил хрустальный микрофон, передает ТАСС со ссылкой на SVT.

    После оглашения результатов голосования Nemo вновь исполнил свою песню, но в конце номера случайно разбил врученную ему статуэтку, передает РИА «Новости».

    «Я испортил его! Но мне дали новый», – сказал позднее певец.

    Второе и третье места заняли представители Хорватии Марко Пуришич (Бэби Лазанья) и украинский дуэт Алены Савраненко (Alyona Alyona) с Яной Шемаевой (Jerry Heil).

    Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в 2024 году «Евровидение» «переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».

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    11 мая 2024, 21:08 • Новости дня
    На технике ВС России обнаружили «волшебный» знак

    Военкоры: На технике ВС России обнаружили обладающий поражающим свойством «волшебный» знак

    Tекст: Вера Басилая

    На технике группировки ВС России «Север» обнаружили новый тактический знак, он похож на «руну Гунгира», которая обладает «поражающим» свойством, сообщили военкоры.

    По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», нанесенный знак похож на «руну Гунгнира», так называемые не знающие промаха «копья германо-скандинавского бога Одина, пишет «Вечерняя Москва».

    Согласно скандинавской мифологии, копья Одина пробивают самые толстые доспехи и поражает любую цель.

    Ранее подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

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    12 мая 2024, 00:17 • Новости дня
    Военкоры прокомментировали обстановку на Харьковском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Можно констатировать, что «первый рывок» российских войск на Харьковском направлении прошел удачно, заявил военкор Семен Пегов. Военкор Александр Коц указал, что идет тяжелая планомерная боевая работа с опорой на авиацию и артиллерию и сохранение личного состава.

    На некоторых участках на Харьковском направлении российские штурмовики просочились в приграничные села на линии соприкосновения, сообщил Пегов в Telegram. Он подчеркнул, что на Харьковском направлении российские силы «делают все, чтобы овладеть стратегической инициативой».

    Как отметил Пегов, сейчас стараются «не говорить об успехах, чтобы дать парням возможность реально закрепиться и не торопить их своими догадками, а также не давать подсказки врагу». По словам Пегова, успехи российских войск на Харьковском направлении стали возможны благодаря многомесячным тренировкам штурмовиков.

    Коц в Telegram призвал не рассчитывать на «быстрые прорывы с охватами городов». По его словам, «планомерная боевая работа» на Харьковском направлении «создает дополнительные проблемы» украинским войскам, из-за чего вооруженные силы Украины будут вынуждены направить «резервы с других фронтов». В связи с этим, заявил Коц, можно ожидать «сюрпризов и на других участках линии соприкосновения», которая сейчас значительно увеличилась.

    В субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.


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    11 мая 2024, 19:43 • Новости дня
    В Турции раскритиковали выходку посла Израиля на трибуне ООН

    Турецкий политик Челик назвал неуважением к международному праву выходку посла Израиля в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Поступок посла Израиля Гилада Эрдана, измельчившего устав ООН на трибуне организации, показал, что Тель-Авив не признает международное право, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик.

    Челик назвал отрадным тот факт, что вопрос о членстве Палестины в ООН рассмотрен в Совбезе ООН, а проект резолюции о предоставлении Палестине некоторые дополнительные права был принят ГА ООН. По его словам, выходка израильского посла показывает непризнание Израилем международного права, передает РИА «Новости».

    В пятницу постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан вынес на трибуну шредер и измельчил в нем устав организации, заявив, что дипломаты «занимаются созданием палестинского террористического государства».

    Ранее Россия решила поддержать резолюцию ГА ООН с рекомендацией принять Палестину.

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    11 мая 2024, 20:40 • Новости дня
    В Нидерландах назвали причину отстранения от финала «Евровидения» Йоста Кляйна

    Голландский вещатель рассказал подробности инцидента, ставшим причиной отстранения от финала «Евровидения» Йоста Кляйна

    Tекст: Вера Басилая

    Голландский певец Йост Кляйн был отстранен от финала конкурса «Евровидение» за угрожающий жест в сторону женщины-оператора, снимавшей артиста без его согласия, заявила нидерландская телерадиокомпания AVROTROS.

    Голландский вещатель объяснил, что инцидент произошел, когда Кляйн должен был отправиться в гримерку после выступления на сцене, он неоднократно просил его не снимать, передает РИА «Новости».

    Просьбу исполнителя проигнорировали, и он сделал «угрожающий жест» в сторону оператора, при этом он к женщине не прикасался. Было проведено расследование EBU и полиции, но, несмотря на предложенные AVROTROS решения сложившейся ситуации, Кляйна дисквалифицировали.

    Вещатель отметил, считает это наказание тяжелым, а отстранение артиста от финала конкурса несоразмерно инциденту.

    Между тем, поклонник Йоста Кляйна создал петицию в поддержку артиста, которая набрала уже 117 тыс. подписей.

    Европейский вещательный союз отстранил голландского певца Йоста Кляйна от участия в финале «Евровидения». Клейн и его песня Europapa («Европапа») еще до начала конкурса называлась в пятерке возможных победителей.

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    12 мая 2024, 07:58 • Новости дня
    В Бундестаге предложили из стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

    FAZ заявила о предложении ряда немецких депутатов сбивать с территории стран НАТО российские ракеты над Украиной

    В Бундестаге предложили из стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд немецких парламентариев выступил за то, чтобы использовать западные зенитные комплексы и сбивать российские ракеты над Украиной с территории стран НАТО.

    Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что такая «трансграничная» ПВО позволит снизить нагрузку на украинскую ПВО, которая сможет «защитить фронт». Он указал на действия американских, британских и французских военных, которые защищали Израиль от удара иранских ракет и беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Агнешка Брюггер от партии «зеленых» (входит в правящую коалицию) считает «правильным» прикрытие западной части Украины с помощью ПВО в других странах. Другой представитель «зеленых» Антон Хофрайтер призвал «в долгосрочной перспективе» не исключать осуществление защиты Польшей и Румынией неба над Украиной. При этом он уточнил, что сейчас такое предложение «не подлежит обсуждению», приоритетом остается поставка техники и боеприпасов самой Украине.

    Депутат Маркус Фабер из фракции «Свободных демократов» согласился с тем, что воздушное пространство над приграничными регионами Украины «в принципе» может защищать ПВО стран НАТО. Однако он подчеркнул, что уже сейчас возникла нехватка пусковых установок и ракет.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский жаловался, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. В США ответили, что конфликт на Украине является «другой битвой». Ситуация на Украине спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

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    12 мая 2024, 08:16 • Новости дня
    ВС России ударили по скоплениям техники в Харьковской области

    Подполье: Удары нанесены по скоплениям техники и личного состава в Харьковской области

    ВС России ударили по скоплениям техники в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары нанесены по скоплениям техники и личного состава ВСУ в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, вечером 11 мая в пригороде Харькова был слышен мощный взрыв. Лебедев добавил, что в том направлении находится пустырь, откуда велись обстрелы Белгорода, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил также, что в 22:40 в Чугуеве удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ, где происходило снабжение ВСУ, направляющихся на ротацию на Волчанск, Липцы и Изюмско-Купянское направление.

    Подполье сообщило также, о прилетах в Волчанске, которые сопровождались мощной детонацией. Также, со ссылкой на сообщение агентуры, он сообщил, что «за полтора часа три «Камаза» «груз 200» выехали на запад, на Полтаву-Киев».

    Напомним, в субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями Украины.

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    11 мая 2024, 18:34 • Новости дня
    Мишустин предложил новый состав кабмина России

    Премьер-министр Михаил Мишустин определился с предложениями по вице-премьерам и министрам

    Мишустин предложил новый состав кабмина России
    @ Александр Астафьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства. Пост первого вице-премьера в составе нового кабмина предложен Денису Мантурову, а на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.

    В сообщении на сайте правительства России говорится, что Мишустин предложил сохранить должности вице-премьеров в новом правительстве за Юрием Трутневым (полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе), Татьяной Голиковой (социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей), Дмитрием Чернышенко (IT, связь, туризм, спорт, культура и СМИ), Маратом Хуснуллиным (строительство и региональное развитие).

    В связи с переходом на новое место работы, Викторию Абрамченко на посту вице-премьера должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза.

    Другие заместители председателя правительства: Виталий Савельев(транспортная отрасль), Александр Новак(топливно-энергетический комплекс и экономический блок), Дмитрий Григоренко(финансовая и контрольно-надзорная сфера), Алексей Оверчук(ответственный за международные вопросы).

    Министром энергетики России предложен губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, министром транспорта – губернатор Курской области Роман Старовойт.

    Кандидатура губернатора Хабаровского края выдвинута на должность министра спорта, а новым министром сельского хозяйства предложена Оксана Лут.

    Мишустин предложил переназначить министром труда Антона Котякова, Александра Козлова – главой Минприроды, Сергея Кравцова – министром просвещения, Ольгу Любимову – министром культуры, Максима Решетникова – главой Минэкономразвития, Антона Силуанова оставить главой министерства финансов, а Михаила Мурашко – Минздрава.

    Также должны сохранить свои должности глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минобрнауки Валерий Фальков,  Алексей Чекунков  – глава Минвостокразвития и Максут Шадаев – глава Минцифры.

    Ранее президент Владимир Путин утвердил структуру нового правительства.

    Путин утвердил Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Премьер поблагодарил за поддержку и назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы.

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    11 мая 2024, 17:20 • Новости дня
    Во Франции вызвали тревогу военные планы России под Харьковом

    Эксперт из Франции Набли: Киев не может понять истинных планов России под Харьковом

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет стратегическую двусмысленность в наступательной операции под Харьковом, поэтому сложно узнать ее истинные военные планы, заявил французский эксперт Белиг Набли в эфире канала LCI.

    Аналитик заявил: на Западе не знают, до какого места или города будет наступать Россия, что усиливает тревогу украинского руководства, которому будет предугадать действия ВС России, передает РИА «Новости».

    Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Север»  освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

    Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что ВСУ не получится обеспечить нормальную логистику, а также оборону Харькова.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад встревожило открытие Россией нового фронта в ходе СВО в Харьковской области.

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    11 мая 2024, 19:24 • Новости дня
    Экс-начальник Генштаба Грузии раскрыл детали подкупа европейских политиков

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили рассказал о ставшей известной ему схеме якобы подкупа европейских политиков за визит в Тбилиси в поддержку участников акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «По моей информации (бывший министр обороны Грузии Давид) Кезерашвили встретился с ними на Кипре, заплатив некоторым 100 тыс. долларов, а некоторым – 50 за то, чтобы те удвоили усилия против грузинского закона о прозрачности», – заявил Леван Николеишвили.

    Среди этих политиков он назвал литовского депутата Жигимантаса Павильониса и «других марионеток» «глобальной партии войны», которые хотят «украинизацию Грузии и открытия здесь «второго фронта».

    Леван Николеишвили отметил, что председатели комитетов по внешним связям парламентов нескольких стран, которые посетят Тбилиси 13-15 мая, «грубо вмешиваются во внутренние дела Грузии и не считаются с ее суверенитетом, выступают за революционную смену власти, а затем хотят превратить Грузию в полигон».

    «Призываю иностранных политиков воздержаться от деструктивных действий вместе с грузинскими радикалами. Ваши дела расшифрованы, а соучастие в попытке государственного переворота обернется для вас непоправимыми последствиями», – предупредил Николеишвили.

    Ранее грузинский портал «Репортиори» сообщил, что скрывающийся от грузинской Фемиды бывший министр обороны Давид Кезерашвили пообещал 50 тыс. долларов группе европейских политиков за визит в Тбилиси в поддержку участников акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

    Также сообщается, что в случае участия этих политиков непосредственно в акциях протеста каждый из них получит дополнительно 50 тыс. долларов.

    Опровержения этой информации пока нет.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что из-за занятости не примет эту группу политиков, визит которых может быть расценен, по мнению властей Грузии, как поддержка радикалов.

    Несколько месяцев назад Би-би-си обнародовала журналистское расследование, согласно которому министр обороны Грузии периода войны с Россией 2008 года Кезерашвили, ныне скрывающийся в Лондоне от грузинских властей, может вместе с сообщниками быть причастен к схемам многомиллионного воровства у европейских пенсионеров через колл-центры. Этим делом занимаются правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве с коллегами из Европы.

    Кезерашвили финансирует оппозиционную грузинскую телекомпанию «Формула», а также выделяет деньги на организацию протестов в Тбилиси.

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    11 мая 2024, 19:57 • Новости дня
    Украина предложила Польше приватизировать промышленные объекты

    Коваль: Украина пригласила Польшу участвовать в приватизации промышленных объектов

    Украина предложила Польше приватизировать промышленные объекты
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев пригласил Варшаву поучаствовать в запланированной на лето кампании по приватизации украинских объектов в химической и титановой отраслях, сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль.

    Чиновник уточнил, что договорился с представителями польского Министерства государственных активов о том, что Варшава отправит делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности приватизации, передает РИА «Новости».

    По его словам, Польшу интересуют комбинаты хлебопродуктов, а также химическая и титановая отрасль. Украина также пригласила поляков посмотреть и спиртзаводы, отметил Коваль.

    В ноябре прошлого года стало известно, что в рамках так называемой  приватизации на аукцион выставят крупные объекты Украины, и сдадут в аренду государственные земли сельскохозяйственного назначения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как работающие предприятия Украины продают за копейки.

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    11 мая 2024, 22:37 • Новости дня
    Задержан подозреваемый по делу о падении автобуса в реку в Петербурге

    По делу о падении автобуса в реку в Петербурге задержан начальник автоколонны ООО «Такси»

    Tекст: Антон Антонов

    Начальник автоколонны ООО «Такси» задержан по уголовному делу о гибели людей в результате падения автобуса в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга, сообщил СК.

    Задержанный отвечал за контроль соблюдения «трудовой и транспортной дисциплины», включая «режим труда и отдыха водителей». В СК пояснили, что водителю автобуса, который упал в Мойку, нескольких дней не давали «необходимое время отдыха», передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу автобус с пассажирами упал в реку Мойку. Погибли семь человек. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить, как осуществлялась работа ООО «Такси», а также законность получения российского гражданства водителем.

    Коментарии (16)
    12 мая 2024, 06:40 • Новости дня
    Пожар произошел на Волгоградском НПЗ после атаки БПЛА
    Пожар произошел на Волгоградском НПЗ после атаки БПЛА
    @ ЛУКОЙЛ Смазочные материалы/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ произошел пожар, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА. Атака беспилотников не привела к гибели людей, пожар потушили, сообщил Бочаров, слова которого приводятся в Telegram администрации Волгоградской области.

    Напомним, в ряде российских регионов объявлялись опасность атаки беспилотников или ракетная опасность. Россия столкнулась с атаками украинских беспилотников на российские НПЗ и вынужденным уходом заводов на ремонт. Волгоградский НПЗ уже становился целью букраинских БПЛА.

    Коментарии (14)
    12 мая 2024, 11:37 • Новости дня
    Рогов: Работино превратилось для ВСУ в могилу
    Рогов: Работино превратилось для ВСУ в могилу
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу, попытки ВСУ вернуть село под свой контроль оборачиваются для него огромными потерями, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, в Работино противник окопался за селом, в районе кладбища, при этом все попытки ВСУ контратаковать провалились и ВС России обратили украинских военных в бегство, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что ВСУ понесли потери в жиаой силы, а кладбище, где находятся их позиции стало для них фактической могилой.

    Он сообщил также, что на Ореховском направлении северо-западней Вербового нанесены удары по большому скоплению живой силы и техники противника.

    Ранее Рогов сообщил, что украинские военные в ходе боев за Работино в Запорожской области пытаются сдержать наступление ВС России на кладбище, расположенном к северу от населенного пункта.

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    Российские войска открыли новый фронт в ходе СВО

    В США заявили о начале наступления России на Харьков. В Вашингтоне говорят, что ждали такого развития событий и успели поставить ВСУ значительные объемы боеприпасов. Есть несколько версий того, с чем связана активизация российских войск на Харьковском направлении. Не исключено решение задач по защите близлежащих городов от обстрелов и оттягивания сил ВСУ из-под Донецка вплоть до создания санитарной зоны и последующего окружения Харькова. Подробности

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    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью

    На Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы. Некоторые приносят цветы к сохранившимся мемориалам, кому-то удалось наблюдать за проведением парада Победы в Москве по телевизору. По мнению экспертов, эта тенденция говорит только об одном: украинцы не готовы принять идеологию Зеленского и предать историческую память о подвиге дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

    • Британия против России: обострение вражды

      Власти Британии приняли решение выслать из страны военного атташе РФ и наложить новые ограничения на российских дипломатов. Этому предшествовал вызов посла Великобритании в МИД РФ. Конфликт между Москвой и Лондоном входит в новую стадию.

    • Инаугурация президента Владимира Путина

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

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