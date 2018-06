ЦРУ допустило ошибку в объявлении о наборе русскоговорящих специалистов

ЦРУ опубликовало в своем официальном аккаунте в Twitter объявление о наборе сотрудников, владеющих русским языком.

«Вы знаете русский язык? Вы гражданин США со степенью бакалавра? Вы интересуетесь служением своей стране? Посетите наш сайт, чтобы узнать подробности о вакансиях или возможностях для студентов», – говорится в сообщении спецслужбы в Twitter.

К нему также прикреплено изображение с кириллической надписью «вы говорите по-русски?».

При этом само сообщение на английском языке написано с ошибкой. Пользователи соцсети обратили внимание, что во фразе «Are you an US citizen with a college degree?» использован неопределенный артикль «an» вместо «a». Именно он должен был быть поставлен во фразе, поскольку первый звук следующего слова является согласным.

В начале мая комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил США предложил обязать главу Пентагона Джеймса Мэттиса отчитаться о решении проблемы нехватки в американских вооруженных силах специалистов, владеющих русским, китайским и корейским языками.

В сентябре прошлого года ЦРУ также объявило набор сотрудников со знанием русского языка. До этого поиском русскоязычного сотрудника с опытом в разведке занялась британская особая служба (SAS).