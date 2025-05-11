Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.4 комментария
При ЧП на буровой в ЯНАО пострадали три работника
В Пуровском районе ЯНАО трое занятых на бурении были госпитализированы после аварийной ситуации, двое из них являлись сотрудниками подрядных организаций.
В результате нештатной ситуации при буровых работах в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа пострадали три человека, передает РИА «Новости». Два из пострадавших работают в подрядных организациях, третий – сотрудник основного предприятия. Все получили медицинскую помощь и были доставлены в больницу.
Компания «Харампурнефтегаз» сообщила, что авария произошла 10 мая. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего. Оперативные службы продолжают ликвидировать последствия инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на шахте в Североуральске произошел обвал, в результате которого погиб горняк. В Приамурье правоохранительные органы задержали директора рудника «Пионер» после обрушения. На разрезе в Кузбассе обрушился грунт, что привело к пострадавшим.