В Донецке отметили годовщину образования ДНР праздничными акциями

Tекст: Ольга Иванова

Мероприятия, приуроченные к одиннадцатой годовщине образования Донецкой Народной Республики, прошли в центре города. На бульваре Пушкина участники воссоздали атмосферу референдума 2014 года: были установлены урны для голосования и подготовлены бюллетени с вопросом о поддержке выбора Донбасса. Молодежные организации организовали площадки с патриотическими песнями, раздачей флажков, аквагримом, конкурсами для детей и выставкой тематических фотографий.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» ДНР Сергей Добровольский отметил: «Сегодня у нас 11 годовщина со дня образования Донецкой Народной Республики. Сегодня у нас абсолютно в каждом муниципалитете проходит празднование 11 мая, и сейчас мы находимся в центре Донецка на амфитеатре бульвар Пушкина, где наши ребята молодогвардейцы организовали интерактивные площадки: здесь и выставка картин событий 2014 года, которые происходили и у нас в городе, в принципе, и по всей стране, и ребята играют на гитаре тематические песни – и «Вставай, Донбасс», и те песни, которые тогда поднимали и наших людей, и наших парней, которые взяли в руки оружие. Также у нас есть и аквагрим, и конкурс рисования мелками на асфальте. Ну и, конечно же, тематический такой референдум, ведь наши ребята на момент 2014 года были еще сильно юны, и поэтому в 2025 году они решили провести свой референдум. Вопрос звучит так: «Поддерживаете ли вы выбор Донбасса, который был сделан в 2014 году?». У нас присоединяются и просто прохожие, жители Республики, и голосуют наши ребята. Пока бюллетени с ответом «нет» мы еще не видели, и я думаю, что и не увидим. Наша молодежь видела, как наши города и обстреливали и артиллерией, и самолетами, и с вертолетов. И эти ребята, можно сказать, дети войны, они это все ощутили сами на себе, поэтому понимают важность этого дня для нашей Республики и для наших людей».

В рамках акции прошли встречи с очевидцами событий 2014 года, а посетители могли ознакомиться с фотографиями и принять участие в творческих конкурсах. По словам жителей, мероприятия важны для патриотического воспитания молодого поколения и сохранения исторической памяти. Донецкая молодежь, организовавшая реконструкцию референдума, подчеркнула, что для них важен выбор, сделанный в 2014 году, и дальнейшее развитие Республики.