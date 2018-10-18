Генсек НАТО предложил Грузии восстановить ВМФ

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29 марта, пятница  |  Последнее обновление — 13:04  |  vz.ru
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Польша и Дания снова пытаются навредить «Северному потоку – 2»

Дания – единственная из четырех стран, кто препятствует строительству «Северного потока – 2» в своих водах Фото: EPA/Clemens Bilan/ТАСС
Не имея юридических возможностей отказать, Дания изобретательно придумывает новые способы затянуть выдачу разрешения прокладки труб «Северного потока – 2» в своих водах. И, что самое интересное, ей в этом активно помогает Польша. Сможет ли «Северный поток – 2» обойти очередные препятствия? И кто пострадает в случае задержки ввода в строй российского газопровода? Подробности...
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Пять сценариев поражения Зеленского на выборах президента Украины

Владимир Зеленский уже отрепетировал вступление в должность президента УкраиныФото: Ярослав Бурдовицин/Wikipedia
Выборы на Украине подошли к своей кульминации – в воскресенье определятся два финалиста, один из которых станет президентом Незалежной. Уже сейчас можно уверенно назвать фамилию этого человека, но все же смена власти на Украине редко проходила без боя, а в последний раз и вовсе стоила стране части территории. Удастся ли сейчас пройти без больших потерь и какими могут быть сценарии смуты? Подробности...
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Зачем вмешиваться в форму одежды учителей

Татьяна Кувшинникова спровоцировала своим купальным костюмом бурную дискуссию в обществеФото: vk.com/tana80h
«Ученики могут начать воспринимать учителя как сексуальный объект, а выкладывание откровенных фотографий провоцирует и усиливает этот эффект». Таково одно из мнений, которыми делятся учителя и родители в связи со скандалами вокруг фотографий школьных преподавателей в купальниках. Должны ли школы регулировать этот вопрос? Подробности...
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Китай помогает России раскалывать Евросоюз

Председатель Си смог очаровать Эммануэля МакронаФото: Yoan Valat/Reuters
Китай активно скупает и раскалывает Европу. Именно так можно оценивать итоги недавнего визита Си Цзиньпиня в ряд стран ЕС. Помимо заключения колоссальных торговых контрактов, у этого визита есть и политическая составляющая – и в этом смысле действия Пекина явно играют на руку Москве. Каким образом? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Как Берию из суперзлодея превратили в супергероя

Дометий Завольский, историк-архивист
Если прежде Берия был «даже хуже Сталина», то постепенно оказался, согласно некоторым версиям, «даже лучше Сталина» и «великим упущенным шансом». Поскольку ракетно-ядерный щит – наше всё, то и Берия – наше всё, этакий советский Гермес. Подробности...
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Россия единым махом смешала все карты США

Андрей Бабицкий, журналист
Дональд Трамп заявил, что Россия должна немедленно покинуть территорию Венесуэлы. Но в грозных требованиях американцев слышится не сила и уверенность в себе, а бесконечная обида и осознание собственной беспомощности. Подробности...
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Неожиданные факты о благотворительности

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Допустим, вы абсолютно честный человек, все до копейки передали семье, нуждающейся в помощи. Семья взяла и… нет, даже не купила «Мерседес», а потратила все деньги на неправильное лечение у сомнительного врача. Вот и все. Подробности...
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      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
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            Генсек НАТО предложил Грузии восстановить ВМФ

               29 марта 2019, 11:31
            Фото: Ministry of Defense of Georgia/wikipedia.org
            Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

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            Генсек НАТО Йенс Столтенберг, посетивший Грузию 24-25 марта, высказался за восстановление в стране ВМФ как отдельной структуры к учениям Североатлантического альянса Agile Spirit, которые будут проведены в августе-сентябре, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

            Впервые в программу таких учений, которые регулярно проводятся НАТО в Грузии, будет активно включен военно-морской компонент, отмечает тбилисская газета «Резонанси».

            Акцент будет сделан на усиление безопасности на Черном море, а у Грузии в настоящее время нет отельных военно-морских сил – Служба береговой охраны, в обучении и модернизации которой активно участвуют натовцы, входит в МВД страны.

            Военные эксперты считают, что для лучшей совместимости со стандартами НАТО Грузии следует восстановить ВМФ, что и предложил Генсек НАТО, пишет «Резонанси».

            Военный флот Грузии серьезно пострадал во время войны с Россией в 2008 году. Уже после войны США профинансировали установку четырех РЛС на побережье Черного моря в Грузии и создание оперативного центра береговой охраны в Супсе, а также стоянку катеров в Батуми. В октябре прошлого года два сторожевых катера типа Island были переданы Грузии американцами.


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