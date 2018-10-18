Генсек НАТО предложил Грузии восстановить ВМФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, посетивший Грузию 24-25 марта, высказался за восстановление в стране ВМФ как отдельной структуры к учениям Североатлантического альянса Agile Spirit, которые будут проведены в августе-сентябре, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Впервые в программу таких учений, которые регулярно проводятся НАТО в Грузии, будет активно включен военно-морской компонент, отмечает тбилисская газета «Резонанси».

Акцент будет сделан на усиление безопасности на Черном море, а у Грузии в настоящее время нет отельных военно-морских сил – Служба береговой охраны, в обучении и модернизации которой активно участвуют натовцы, входит в МВД страны.

Военные эксперты считают, что для лучшей совместимости со стандартами НАТО Грузии следует восстановить ВМФ, что и предложил Генсек НАТО, пишет «Резонанси».

Военный флот Грузии серьезно пострадал во время войны с Россией в 2008 году. Уже после войны США профинансировали установку четырех РЛС на побережье Черного моря в Грузии и создание оперативного центра береговой охраны в Супсе, а также стоянку катеров в Батуми. В октябре прошлого года два сторожевых катера типа Island были переданы Грузии американцами.