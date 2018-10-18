США передали Грузии два сторожевых катера

Два сторожевых катера типа Island переданы США службе береговой охраны Грузии, церемония состоялась в Поти, в ней приняли участие премьер-министр Мамука Бахтадзе и министр внутренних дел Георгий Гахария, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Передача совпала с 20-летием службы береговой охраны Грузии.

На церемонии руководители Грузии поблагодарили США за «роль, вносимую в обеспечение безопасности страны, повышение ее обороноспособности».

США в течение нескольких лет помогают в оснащении службы береговой охраны Грузии. Страна не имеет отдельно военно-морских сил, а в целом ее военный флот серьезно пострадал во время войны с Россией в 2008 году.

Уже после войны США профинансировали установку четырех РЛС на побережье Черного моря в Грузии и создание оперативного центра береговой охраны в Супсе, а также стоянку катеров в Батуми.