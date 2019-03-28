Установка скульптур домовых в Калининграде остановлена из-за претензий РПЦ

Организаторы проекта остановили установку минискульптур домовых (хомлинов) в Калининграде, но она может продолжиться, если жители города поддержат эту идею.

«На данном этапе наш проект, ориентированный на добро и радость людей, остановлен, хотя готов уже третий сказочный персонаж. Два первых хомлина установлены строго в рамках законодательства и после разрешения властей. И потому мы хотим, чтобы именно власти провели опрос населения, который бы решил судьбу проекта. Это может быть интернет-голосование на официальных сайтах той же мэрии или областной думы. Только люди должны решать этот вопрос, – рассказала автор фигур художник Наталья Шевченко, сообщает «Интерфакс».

Шевченко также отметила, что повышенное внимание к проекту одновременно расстроило и порадовало авторов. Расстроило то, что некоторые люди не поняли задумку, а порадовало, что все-таки нашлись те, кто оценил идею и готов ее поддержать.

Напомним, ранее архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим направил письмо губернатору области с заявлением о том, что подобные скульптуры популяризируют неоязычество. После этого один из местных жителей повесил на скульптуру бусы с крестиком, а в социальных сетях запустили флешмоб с хэштегом #нетрогайтехомлинов.