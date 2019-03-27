«Домовых» в Калининграде решили защитить от РПЦ крестом

На бронзовую фигурку дедушки-хомлина (домового) в Калининграде один из местных жителей Дмитрий Янков повесил бусы с крестиком, чтобы защитить ее от демонтажа после того, как епископ Калининградский и Балтийский Серафим назвал памятник «популяризацией неоязычества».

«Я вчера целый день читал о том, что наш дедушка является олицетворением язычества. Сегодня решил исправить эту ситуацию. Теперь он сидит возле Католического (изначально) Кафедрального собора, неподалеку от синагоги и с небольшим янтарным крестиком и янтарными бусиками! Тем самым он вернул себе изначально верный статус межконфессионального символа, просто туристического объекта, центра притяжения для детей», – сказал Янков, передает РИА «Новости».

В областном министерстве по культуре и туризму сообщили, что «хомлины» не имеют отношения к религии. Авторы статуэток планировали, что туристы могли бы ходить от одного туробъекта к другому и таким образом знакомиться с городом.

Напомним, архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим направил главе региона Антону Алиханову письмо, в котором говорится, что фигуры «хомлинов» (прибалтийский аналог домовых) являются популяризацией неоязычества, что отбрасывает «народ к темным векам».