В РПЦ выступили против «домовых»

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим выразил обеспокоенность появлением в Калининграде миниатюрных скульптур домовых.

Представитель РПЦ направил главе региона Антону Алиханову письмо, в котором говориться, что фигуры «хомлинов» (прибалтийский аналог домовых) являются популяризацией неоязычества, пишет портал «Русский Запад».

Архиепископ также отметил, что такие размещение в городе таких объектов отбрасывает «народ к темным векам язычества и примитивного славянского национализма».

Вместо домовых он предложил использовать персонажей из литературы и изобразительного искусства, которые будут привлекать туристов.

Депутат Калининградской областной от КПРФ Екатерина Королева поддержала РПЦ и предложила главе региона снести фигурки. По ее мнению установка фигурок домовых порождает предположения о «дополнительной личной заинтересованности министерства».

Ранее красноярская епархия РПЦ потребовала дать правовую оценку продаже водки в сосудах в виде часовни во имя Параскевы Пятницы.