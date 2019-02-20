РПЦ возмутилась водкой в бутылках в виде часовни

Красноярская епархия РПЦ потребует дать правовую оценку продаже водки в сосудах в виде часовни во имя Параскевы Пятницы.

Фотографии таких бутылок в одном из супермаркетов появились в соцсетях.

«К нам (в епархию) обратились верующие люди, мы не можем игнорировать их мнение. Сейчас готовим обращение в правоохранительные органы, юристы нам подскажут куда именно, чтобы получить правовую оценку данному факту», – сообщил ТАСС официальный представитель епархии Андрей Скворцов.

А вы видали какую водочку подвезли в супермаркеты Красноярска? pic.twitter.com/llDmXIOtIS — Сабина Кулиева (@sabinakulieva) 18 февраля 2019 г.

По его мнению, подобное совмещение можно назвать «дурновкусием». Отметим, что православная часовня, изображенная на десятирублевой купюре – один из исторических символов Красноярска.