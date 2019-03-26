Флешмоб в защиту домовых запустили в Калининграде

Жители Калининграда запустили в Сети флешмоб в защиту бронзовых фигурок домовых или «хомлинов», на которые архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим пожаловался губернатору, заявив, что установка таких скульптур ведет к популяризации идей неоязычества.

Калининградцы начали публиковать в соцсетях фотографии фигурок хомлинов на Медовом мосту у Кафедрального собора и возле здания Музея янтаря с хэштегом #нетрогайтехомлинов.

«С таким успехом можно попросить вычеркнуть Бабу Ягу, Фиксиков, Масленицу и Водяного... И много кого еще. Чистой воды пиар авторов обращения», – написал один из блогеров под фотографией с изображением бронзового «домового».

Публикация от Алоян Ольга (@aloyanolga) 26 Мар 2019 в 11:03 PDT

«Они сразу же полюбились как жителям, так и гостям города. Они поднимают настроение, вызывают улыбку и очень хорошо получаются на фото (...) В кой-то веки в Калининграде появилось что-то действительно милое, осмысленное и приятное взгляду», – пишет другой пользователь Instagram.

Публикация от Юлия Фомичева (@juliyafomicheva) 27 Мар 2019 в 10:56 PDT

Напомним, архиепископ Серафим направил главе региона Антону Алиханову письмо, в котором указал, что фигуры «хомлинов» (прибалтийский аналог домовых) являются популяризацией неоязычества.

Позже калининградец Дмитрий Янков повесил бусы с крестиком на одну из таких фигурок, чтобы защитить ее от демонтажа.