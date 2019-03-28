МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле

Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Подчеркну еще раз – российские специалисты прибыли в Венесуэлу в соответствии с положениями двухстороннего межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве», – сказала Захарова, отметив, что «этот документ никто не отменял».

Захарова подчеркнула, что «российская сторона ничего не нарушала – ни международных договоренностей, ни внутреннего законодательства Венесуэлы». «Россия не меняет баланс сил в регионе, Россия никому не угрожает, в отличие от граждан в Вашингтоне, чьи заявления я только что процитировала», – добавила она.

Захарова указала, что это принципиальная позиция российской стороны, которой Москва неукоснительно следует, передает РИА «Новости».

Тем временем военный атташе посольства Боливарианской республики в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что военные специалисты России находятся в Венесуэле для развития военно-технического сотрудничества. «Что касается присутствия российских специалистов, речь идет о сотрудничестве, военно-техническом сотрудничестве. Я хочу подчеркнуть слово «военно-техническое». И никоим образом речь не идет о военном присутствии России для совершения силовых операций», – сказал военный атташе.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя требование президента США Дональда Трампа к Москве уйти из Венесуэлы, заявил, что отправка российских военных в Каракас полностью соответствует уровню сотрудничества с законным правительством Венесуэлы.

Перед этим советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя прибытие в Венесуэлу российских самолетов, заявил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных «в достижение странами Западного полушария общих целей демократии». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что первыми суверенитет республики нарушили страны Запада.

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