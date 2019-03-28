В Кремле объяснили прибытие российских военных Каракас

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что отправка российских военных в Каракас полностью соответствующей уровню сотрудничества с законным правительством Венесуэлы.

«Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством (Венесуэлы)», – сказал он, передает ТАСС.

Комментируя требование президента США Дональда Трампа к Москве уйти из Венесуэлы, Ушаков заявил, что взаимодействие между странами строится в рамках нормальных отношений с законным правительством Венесуэлы.

«Мне кажется, неплохо сказала (официальный представитель МИД РФ Мария) Захарова: пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются. Этот все в рамках нормальных отношений с законным правительством делается», – заявил Ушаков.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя прибытие в Венесуэлу российских самолетов, заявил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных «в достижение странами Западного полушария общих целей демократии». При этом Болтон указал на то, что США «направляют продовольствие и медикаменты, чтобы помочь народу Венесуэлы».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Болтона, заявила, что первыми суверенитет республики нарушили страны Запада.