Захарова оценила угрозы советника Трампа по Венесуэле

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя требование советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «прекратить российское вмешательство в дела Венесуэлы», указала, что первыми суверенитет республики нарушили страны Запада.

«Хотела бы напомнить Джону Болтону: если одна крупная страна Западного полушария прекратит травить народ Венесуэлы санкциями, а вторая страна Восточного полушария и целый ряд международных банковских структур разблокируют миллиарды долларов венесуэльских денег на своих счетах, то венесуэльцы и сами смогут купить себе медикаменты и продовольствие без помощи «доброго Вашингтона», – написала Захарова в Facebook.

По ее словам, «провизия с характерной пометкой «от дяди Сэма» и так «вызывает в регионе историческое несварение».

«Это же надо: сначала «коллективные строители демократии и защитники верховенства права» свистнули у Каракаса 30 млрд долларов, обложили санкциям, а теперь с барского плеча витаминки подкидывают», – возмутилась представитель МИД.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя прибытие в Венесуэлу российских самолетов, заявил, что Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных «в достижение странами Западного полушария общих целей демократии». При этом Болтон указал на то, что США «направляют продовольствие и медикаменты, чтобы помочь народу Венесуэлы».

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявления Болтона о «вмешательстве» российских военных в дела Венесуэлы.