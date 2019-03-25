Более 8 тыс. проектов будут бороться за президентские гранты в первом конкурсе 2019 года

В понедельник объединенный экспертный совет дал официальный старт независимой экспертизе проектов, представленных на первый конкурс президентских грантов 2019 года, где будут участвовать 8 тыс. 251 проект.

Эта работа будет идти два месяца, победители конкурса должны быть названы не позднее 1 июня. По решению совета до экспертизы не был допущен 701 проект из 9 тыс. 11 проектов, которые подали на конкурс.

34% отклоненных проектов были заявлены организациями, которые не могут быть участниками конкурса в соответствии с положением о нем. Еще 28% не допущены, так как поданы от имени организаций людьми, не имеющими на это полномочий. В 16% заявок имеются противоречия между запрашиваемой суммой гранта и бюджетом проекта.

Большинство проектов, отклоненных на этапе проверки на соответствие требованиям положения о конкурсе, были поданы в последний день. Таким образом, по состоянию на 25 марта, экспертам конкурса для оценки передан 8 тыс. 251 проект (кроме 701 проекта, которые не были допущены до дальнейшего рассмотрения, еще 59 проектов были отозваны самими заявителями).

Также на своем заседании объединенный экспертный совет внес изменения в состав экспертов конкурса, увеличив его до 815 человек. Отмечается, что 2 тыс. 349 некоммерческих организаций из числа подавших заявки на конкурс ранее не участвовали в конкурсах президентских грантов.

В топ-10 регионов, подавших больше всего проектов на первый конкурс 2019 года, исключая Москву, вошли Волгоградская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская и Белгородская области, Красноярский и Пермский край.

Всего за два года работы Фонда президентских грантов в пяти его конкурсах приняли участие 19 тыс. 414 некоммерческих организаций. Это 9% от всех зарегистрированных в стране НКО.

Председатель объединенного экспертного совета Андрей Клепач обратил внимание, что в конкурсе заметно увеличилась доля проектов в области культуры. Соответствующее грантовое направление впервые вошло в тройку самых популярных в конкурсе.

«Президент в послании призвал увеличить поддержку инициатив в сфере культуры, в том числе таких, которые открывают красоту и уникальность нашей «глубинки» для городского населения. Это проекты по краеведению, народному творчеству и ремеслам, сохранению исторических мест. Мы видим в этих темах много настоящих энтузиастов, и наша задача (в том), чтобы они воспринимали президентскую поддержку как возможность сделать больше, чем у них уже получается. Собственно, это уже начинает получаться», – подчеркнул Клепач.