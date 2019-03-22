ООН назвала статус Голанских высот неизменным

Заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак заявил, что статус Голанских высот останется неизменным.

«Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи – статус Голанских высот не изменился», – сказал Хак, передают РИА «Новости».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США должны признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала изменение статуса этого региона в обход Совбеза прямым нарушением решений ООН.

МИД Сирии назвал заявление Трампа безответственным, а Европейский союз заявил, что его позиция не изменилась: он не признает Голаны израильскими.