В Третьяковке отреагировали на выходку обнаженного мужчины

В среду в Третьяковской галерее был проведен несанкционированный перформанс так называемых современных художников, сообщили в пресс-службе музея, комментируя сообщения о мужчине, замеченном в галерее в одном нижнем белье.

«20 марта 2019 года в Третьяковской галерее в зале Врубеля в Лаврушинском переулке был проведен несанкционированный перформанс неких «современных художников», в рамках которого был осуществлен проход по залам полуобнаженного мужчины», – передает ТАСС сообщение пресс-службы музея.

Подчеркивается, что во время перфоманса не было угрозы для произведений искусства и посетителей.

Напомним, в среду в Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов и прошелся по нескольким залам, после чего покинул здание. Мужчина был покрыт золотистой краской. Полиция разыскивает обнажившегося в Третьяковке мужчину.

Недавно в Третьяковской галерее произошел другой громкий инцидент. В январе оттуда была украдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Подозреваемого задержали на следующий день. В зале суда он раскаялся в содеянном и заявил, что таким поступком хотел привлечь к себе внимание.