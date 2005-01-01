Обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свой поступок

Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Денис Чуприков раскаялся в содеянном; на заседании Московского городского суда он признался, что таким образом хотел привлечь к себе внимание.

«Свою вину осознал полностью, чистосердечно раскаиваюсь. В материалах я все рассказал следователю, хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было мое собственное решение, мне никто ничего не говорил», – приводит его слова ТАСС.

Адвокат Светлана Горбунова попросила изменить Чуприкову меру пресечения. Она сказала, что ее подзащитный – инвалид, и попросила поместить обвиняемого под домашний арест. «Он все осознал, сдал заграничный паспорт и полностью раскаялся в содеянном», – добавила Горбунова.

Прокурор, напротив, заявил, что, находясь на свободе, Чуприков может скрыться.

В итоге Мосгорсуд признал арест Чуприкова законным. «Решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чуприкова – без удовлетворения», – огласил решение судья.

27 января полотно А.И. Куинджи «Ай-Петри. Крым» было украдено прямо из зала Третьяковской галереи. Уже на следующий день в Подмосковье под Одинцово нашли подозреваемого и украденную картину. После этого экспозицию Куинджи в Третьяковке снабдили охранной системой.