Полиция начала розыск обнажившегося перед картиной в Третьяковке мужчины

Московская полиция разыскивает мужчину, который разделся до нижнего белья перед одной из картин в Третьяковской галерее, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время полиция разыскивает мужчину, который пришел в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке, разделся догола перед картиной, после чего ушел», – сказал источник ТАСС.

Уточняется, что инцидент произошел в зале с картинами художника Михаила Врубеля, около картины «Христос в Гефсиманском саду».

В полицию обратились сотрудницы музея, однако хулиган ушел быстро, сразу задержать его не удалось, добавил источник в правоохранительных органах.

Напомним, в среду в Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов и прошелся по нескольким залам, после чего покинул здание. Мужчина был покрыт золотистой краской.

Недавно в Третьяковской галерее произошел другой громкий инцидент. В январе оттуда была украдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Подозреваемый в краже полотна был задержан на следующий день. В зале суда он раскаялся в содеянном и заявил, что таким поступком хотел привлечь к себе внимание.

Генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой в связи с хищением картины был объявлен выговор.