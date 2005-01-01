Гендиректор Третьяковки Трегулова наказана

Министр культуры России Владимир Мединский объявил выговор генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой в связи с кражей картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», сообщили в пресс-службе министерства.

«За нарушения действующих инструкций по учету и хранению музейных ценностей и приказа Минкультуры «Об утверждении типовых требований по инженерно-технической укрепленности и оборудованию техническими средствами охраны учреждений культуры, расположенных в зданиях – памятниках истории и культуры» гендиректору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой объявлен выговор», – передает ТАСС сообщение министерства.

Ранее сообщалось, что из Третьяковской галереи уволен музейный смотритель в связи с похищением картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

27 января из Третьяковской галереи было похищено полотно Куинджи. На следующий день подозреваемого в похищении Дениса Чуприкова задержали в Одинцовском районе Подмосковья.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с кражей из Третьяковской галереи.