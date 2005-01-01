Мужчина в стрингах прогулялся по Третьяковской галерее

В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов и прошелся по нескольким залам, после чего покинул здание, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В одном из залов посетитель разделся до трусов, что-то вроде стрингов, спешным шагом прошелся по нескольким залам и быстро покинул здание музея», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Мужчина был покрыт золотистой краской, добавил источник.

В соцсетях опубликовали видеозапись с этим инцидентом.

Недавно в Третьяковской галерее произошел другой громкий инцидент. В января оттуда была украдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Подозреваемый в краже полотна был задержан на следующий день. В зале суда он раскаялся в содеянном и заявил, что таким поступком хотел привлечь к себе внимание.

Генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой в связи с хищением картины был объявлен выговор.