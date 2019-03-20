Евросоюз получил запрос о переносе Brexit на 30 июня

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообщался с премьером Великобритании Терезой Мэй, она передала просьбу о переносе даты Brexit с 29 марта на 30 июня, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что главе Евросовета Дональда Туску передано официальное письмо с британским запросом, передает ТАСС.

Позже Мэй подтвердила, что правительство Великобритании направило ЕС официальный запрос об отсрочке Brexit.

«Сегодня я написала главе Евросовета Дональду Туску, проинформировав его о том, что Великобритания просит отсрочки Brexit до 30 июня», – сказала глава правительства.

В свою очередь Юнкер подтвердил получение запроса Великобритании о переносе Brexit, изначально запланированного на 29 марта. Однако в разговоре с Мэй он заявил о необходимости завершить выход Британии из ЕС до 23 мая, когда состоятся выборы в Европарламент, передает РИА «Новости».

Ранее Франция и Италия заявили о готовности блокировать на саммите ЕС 21-22 марта отсрочку выхода Великобритании из сообщества, если не получат гарантий, что это позволит обеспечить организованный выход.

Мэй предупреждала британских депутатов, что если сделка с ЕС о Brexit не будет одобрена в ближайшее время, то Британии придется принять участие в выборах в Европарламент.