Франция и Италия заявили о готовности блокировать отсрочку Brexit

Франция и Италия заявили о готовности блокировать на саммите ЕС 21-22 марта отсрочку выхода Великобритании из сообщества, если не получат гарантий, что это позволит обеспечить организованный выход, заявил европейский дипломатический источник.

«Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход», – отметил он, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что правительство Терезы Мэй собралось отложить выход Британии из ЕС на два года.

На прошлой неделе Мэй предупредила британских депутатов, что если сделка с ЕС о Brexit не будет одобрена в ближайшее время, то Соединенному Королевству придется принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая, а выход страны из Евросоюза затянется на неопределенное время.