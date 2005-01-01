Правительство Мэй собралось отложить выход Британии из ЕС на два года

Британское издание The Daily Telegraph утверждает, что члены правительства Терезы Мэй обсудили возможность переноса даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на срок до двух лет.

По сведениям издания, если Мэй все же удастся убедить депутатов Палаты общин в необходимости на следующей неделе поддержать сделку с Брюсселем, то Brexit будет отложен «как минимум до 30 июня», передает ТАСС.

Если же соглашение об условиях Brexit будет отклонено британскими парламентариями в третий раз, то, как предупредила премьер, выход страны из ЕС будет перенесен на «более длительный» срок.

Издание считает, что Мэй потеряла контроль над ситуацией с Brexit и над Консервативной партией, лидером которой она является, так как сразу 18 членов ее правительства проголосовали за то,чтобы навсегда заблокировать возможность выхода из ЕС без сделки.

Накануне британский парламент выступил против выхода страны из ЕС без соглашения.

После этого Мэй предупредила британских депутатов, что если сделка с ЕС о Brexit не будет одобрена в ближайшее время, то Соединенному Королевству придется принять участие в выборах в Европарламент, намеченных на 23-26 мая, а выход страны из Евросоюза затянется на неопределенное время.