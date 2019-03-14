В структуре Пентагона сформировано Агентство космического развития США

Исполняющий обязанность главы Пентагона Патрик Шанахан подписал указ о создании Агентства космического развития (АКР) в составе министерства обороны Соединенных Штатов, назначив главой новой структуры полковника ВВС США в отставке Фреда Кеннеди.

Согласно указу, Агентство будет отвечать за разработку программной политики для военно-космических программ Пентагона следующего поколения, передает ТАСС.

«АКР ускорит разработку и использование новых военных космических возможностей, необходимых для обеспечения технологического и военного преимущества [США] в космосе», – говорится в документе.

Согласно указу, АКР объединит усилия Пентагона «по определению, разработке и внедрению новых и инновационных решений».

Деятельность новой структуры будет курировать заместитель министра обороны США Майкл Гриффин, отвечающий за сферу военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, сообщило издание Defense News, в распоряжение которого попал соответствующий документ.

Отставной полковник ВВС США Фред Кеннеди занимал пост начальника управления разработки тактических систем оружия в Управлении перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA).

По сведениям издания, АКР будет также заниматься закупками в военно-космической сфере.

Ранее МИД России предостерег США от перезапуска «звездных войн» и раскручивании гонки вооружений в космосе.

Напомним, в октябре прошлого года вице-президент США Майк Пенс допустил возможность размещения американского ядерного оружия в космосе.