США допустили размещение своего ядерного оружия в космосе

Размещение американского ядерного оружия в космосе в будущем возможно, заявил вице-президент США Майк Пенс, отказавшись признавать необходимость запрещения этого на бессрочной основе.

У Пенса спросили, считает ли, что ядерное оружие должно быть запрещено в космосе. Тот заметил, что оно и сейчас запрещено по условиям Договора о космосе 1967 года. Тогда журналист Washington Post спросил, должен ли быть этот запрет быть вечным, пишет Business Insider.

«Я думаю, что нам нужно сделать все, чтобы обеспечить защиту граждан США. Президент поддерживает принцип, согласно которому мира не может быть без силы», – ответил он в ответ на этот вопрос.

Он указал, что договор не запрещает военную деятельность в космосе вообще, а дает нациям гибкость в «осуществлении своих интересов в области безопасности в космосе». Пенс добавил, что сейчас США не видят необходимости вносить поправки в договор, но с течением времени может сложиться ситуация, когда достижение мира потребует военного присутствия в космосе.

Ранее Россия предупреждала, что США пытаются вывести в космос оружие. Перед этим президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону сформировать отдельный вид войск – военно-космические силы, и заявил, что не намерен быть позади России и Китая в «космической гонке».