Новую военную идею Трамп скопировал у России

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19 июня, вторник  |  Последнее обновление — 18:10  |  vz.ru
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Почему Россия скидывает американские облигации

России разонравились гособлигации СШАФото: US Department of the Treasury
Центробанк России совершил поистине беспрецедентный шаг. «Такого резкого снижения вложений в гособлигации США не было за все время наших вложений», – говорят аналитики. Одни эксперты утверждают, что подобный шаг стал прямым политическим ответом Москвы на введенные Вашингтоном санкции. Однако есть и другая, гораздо более прагматичная и выгодная для нашей страны версия. Подробности...
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Почему Путин предпочел Лукашенко футболу

Александр Лукашенко уже посмотрел один матч чемпионата вместе с Путиным и МедведевымФото: Алексей Дружинин//ТАСС
Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Хуситы проиграли важный бой, но остались «крепким орешком»

Главное преимущество хуситов перед саудовцами заключается в том, что они воюют у себя домаФото: Fawaz Salman/Reuters
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией со второй попытки взяла штурмом аэропорт в йеменском городе Ходейда. Однако главная цель – одноименный порт на Красном море – пока остается под контролем хуситов. В Эр-Рияде уверены, что взятие порта лишит хуситов иранского оружия. Является ли нынешний успех арабов переломным и возможно ли еще мирное разрешение конфликта? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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Мир увидел Россию не лубочную, а всамделишную

Эдуард Биров, журналист
Чемпионат мира, сам футбол, стали поводом для круглосуточного фестиваля народов мира, который выплеснулся на улицы российских городов. И это из разряда тех эмоций, которые необходимо не только прочувствовать, но осмыслить. Подробности...

Почему швейцарский журналист не нашел русских красавиц

Виктория Федотова, журналист
Страшное публичное оскорбление для женщины в России осталось незаметным. Швейцарский журналист, остановившись на время ЧМ-2018 в Тольятти, пожаловался, что в городе немного красивых женщин. Представляете, как парню обидно? Подробности...

Станет ли Ким Чен Ын корейским Горбачевым

Дмитрий Родионов, политолог
Знаете, что мне лично напомнила встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына? Встреча между лидерами, которые еще совсем недавно обменивались оскорблениями и обещаниями «огня и ярости». Она напомнила мне эпоху перестройки в СССР. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

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          Новую военную идею Трамп скопировал у России

          Лавры покойного Рейгана с его программой «звездных войн» не дают спокойно спать Трампу   19 июня 2018, 16:25
          Фото: Star Wars: Battlefront II/Electronic Arts
          Текст: Олег Москвин,
          Михаил Мошкин

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          «Мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие страны опережали нас», – с явной обидой заявил Дональд Трамп. Он отдал приказ Пентагону сформировать отдельные военно-космические силы. Парадокс в том, что шеф Пентагона Мэттис всего пару месяцев назад публично ругал такую идею, не желая плодить в армии «еще одну бюрократию». Почему же в итоге США стремятся вывести оружие в космос?

          В понедельник Дональд Трамп поручил Пентагону начать формирование военно-космических сил США. «Недостаточно простого американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством», – цитирует РИА «Новости» президента США. Трамп объявил на совещании в Белом доме с членами Национального космического совета: «Я здесь для того, чтобы поручить министерству обороны немедленно начать процесс создания «шестой ветви вооруженных сил».

          Слово «немедленно» прозвучало неспроста. Трамп явно полагает, что Штаты отстают от России и Китая в космической гонке. «Мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие страны опережали нас», – добавил американский президент.

          Американский военный эксперт Грегори Копли, президент Ассоциации международных стратегических исследований, сказал газете ВЗГЛЯД: «Новая идея Трампа выглядит как заимствование у России и Китая».

          Действительно, одна из приоритетных задач Военно-космических сил России (нового вида Вооруженных сил РФ, созданных всего три года назад) – «выявление угроз в адрес России в космосе и из космоса, а при необходимости – парирование таких угроз». В китайской армии аэрокосмические войска как отдельный род начали создаваться еще четыре года назад. И вот теперь аналогичный орган военного управления создается в Соединенных Штатах.

          Хозяин Белого дома еще в марте проанонсировал создание американских ВКС. По совпадению или нет, но слова Трампа прозвучали после послания Владимира Путина, в котором были упомянуты разработки российского гиперзвукового оружия. «Моя новая национальная космическая стратегия признает: в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия», – заявил президент США, представляя новую стратегию нацбезопасности США. «Если это означает размещение оружия в космосе, Соединенные Штаты открывают ящик Пандоры», – прокомментировал эти слова Дмитрий Рогозин, на тот момент куратор ОПК в ранге вице-премьера, а сейчас глава Роскосмоса.

          Но показательно, что адресат поручения Трампа – глава Пентагона Джеймс Мэттис – совсем недавно, в апреле, выступал категорически против «открытия ящика Пандоры». «Я не хотел бы создавать в минобороны, которое представляет собой гигантский бюрократический аппарат, еще одну бюрократию», – оспаривал министр обороны США позицию собственного шефа. Теперь же «бешеному псу» Мэттису придется подчиниться. Что заставило этого общепризнанного милитариста выступить, на первый взгляд, против ускоренной милитаризации космоса?

          Важно понять, что Трамп не создал «новые войска». Проекты военного использования околоземного пространства разрабатываются Пентагоном с середины прошлого века, параллельно с научными программами НАСА. Космическое командование в рамках ВВС США было создано еще в 1982 году, в разгар рейгановской программы «звездных войн». Десять лет спустя, при Джордже Буше-старшем, в минобороны США образовано Стратегическое командование (US STRATCOM). Оно курирует космические силы, стратегические ядерные силы и силы ПРО.

          Новизна решения Трампа в том, что космические войска становятся отдельным родом войск и выводятся из-под ВВС. И что важно – с отдельной строкой в военном бюджете самой милитаризованной страны мира.  Позицию руководства авиации, открыто проявлявшего недовольство настойчивостью Трампа, похоже, и озвучил Мэттис. То же недовольство и «похоронило» проект создания космического корпуса, который в прошлом году обсуждался в Конгрессе.  

          «Сейчас командование ВВС распределяет средства в соответствии со своими потребностями: решили, что на проект F-35 нужно больше денег, – и отщипнули у Космического командования. Теперь же отдельное командование, не исключено, выбьет в следующий раз бюджет больше, чем у ВВС, и на эти средства никто более не сможет претендовать», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Евгений Бужинский, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны России. На кону серьезные деньги – речь идет об увеличении ассигнований на космические разработки с 1 млрд до 8 млрд долларов. Американские военные рассчитывают, что в этом году финансирование космических программ вырастет на 20%, – ссылалось издание «Коммерсант» на слова главкома ВВС США Хизер Уилсон.

          Высказывается мнение, что Трамп, продавив решение о создании космических войск, выполняет свои обязательства перед боссами американского ВПК, которые он раздавал еще во время предвыборной кампании. Впрочем, видеть в решении Трампа лишь его желание угодить бизнес-интересам оборонки (пострадавшим от «оптимизации» времен Барака Обамы) и каким-то группам влияния в Пентагоне было бы большим преувеличением. Очевидна и стратегическая цель.

          «Есть много стратегических тем, связанных с космосом, которыми теперь могут заниматься люди, вовсе не обязательно имевшие отношение к ВВС, ВМФ и сухопутным силам, – сказал американский военный эксперт Грегори Копли. – У всех этих родов войск есть свои собственные задачи, связанные с космосом».

          Но есть те аспекты, которыми может заниматься только отдельная «ветвь».

          Некоторые занятия для «отдельной ветви» ранее упомянул его российский коллега Алексей Леонков.

          Первое – это повышение эффективности американской спутниковой группировки. Под единым командованием объединяются разведки, ретрансляции, навигации, ранее относившиеся к разным ведомствам, ВМС и ВВС. Уже сейчас из 450 американских спутников 200 – аппараты военного назначения.

          Второе – это ускоренное развитие систем, разрабатываемых в рамках «стратегии глобального мгновенного удара». В частности, гиперзвуковые летательные аппараты Falcon HTV-2 и AHW.

          Третье – развитие тех проектов, которые сейчас ведут ВВС совместно с НАСА. Это разработки засекреченного мини-шаттла Boeing X-37 и многоразового шаттла Dream Chaser. Речь идет об аппаратах двойного – военного и гражданского – назначения. Тот же Boeing X-37 считается прототипом космического перехватчика.

          «Почему США сейчас подрывают договоры об ограничении военного использования космоса? Потому что у них большие планы по поводу космоса, – резюмирует Бужинский. – Это и развертывание космического эшелона ПРО, это и противоспутниковое оружие – большое количество программ».

          По большому счету, споры внутри и вокруг Пентагона о необходимости шестого рода войск – это лишь споры о тактике. Стратегическая же цель – демонтаж всех ограничительных договоров времен холодной войны и открытая милитаризация космоса – остается неизменной. Если Трамп всерьез полагает, что США отстают от России и Китая в новой гонке вооружений, то генералы не могут не воспользоваться этой уверенностью, чтобы получить карт-бланш.


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