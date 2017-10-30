Новую военную идею Трамп скопировал у России

«Мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие страны опережали нас», – с явной обидой заявил Дональд Трамп. Он отдал приказ Пентагону сформировать отдельные военно-космические силы. Парадокс в том, что шеф Пентагона Мэттис всего пару месяцев назад публично ругал такую идею, не желая плодить в армии «еще одну бюрократию». Почему же в итоге США стремятся вывести оружие в космос?

В понедельник Дональд Трамп поручил Пентагону начать формирование военно-космических сил США. «Недостаточно простого американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством», – цитирует РИА «Новости» президента США. Трамп объявил на совещании в Белом доме с членами Национального космического совета: «Я здесь для того, чтобы поручить министерству обороны немедленно начать процесс создания «шестой ветви вооруженных сил».

Слово «немедленно» прозвучало неспроста. Трамп явно полагает, что Штаты отстают от России и Китая в космической гонке. «Мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие страны опережали нас», – добавил американский президент.

Американский военный эксперт Грегори Копли, президент Ассоциации международных стратегических исследований, сказал газете ВЗГЛЯД: «Новая идея Трампа выглядит как заимствование у России и Китая».

Действительно, одна из приоритетных задач Военно-космических сил России (нового вида Вооруженных сил РФ, созданных всего три года назад) – «выявление угроз в адрес России в космосе и из космоса, а при необходимости – парирование таких угроз». В китайской армии аэрокосмические войска как отдельный род начали создаваться еще четыре года назад. И вот теперь аналогичный орган военного управления создается в Соединенных Штатах.

Хозяин Белого дома еще в марте проанонсировал создание американских ВКС. По совпадению или нет, но слова Трампа прозвучали после послания Владимира Путина, в котором были упомянуты разработки российского гиперзвукового оружия. «Моя новая национальная космическая стратегия признает: в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия», – заявил президент США, представляя новую стратегию нацбезопасности США. «Если это означает размещение оружия в космосе, Соединенные Штаты открывают ящик Пандоры», – прокомментировал эти слова Дмитрий Рогозин, на тот момент куратор ОПК в ранге вице-премьера, а сейчас глава Роскосмоса.

Но показательно, что адресат поручения Трампа – глава Пентагона Джеймс Мэттис – совсем недавно, в апреле, выступал категорически против «открытия ящика Пандоры». «Я не хотел бы создавать в минобороны, которое представляет собой гигантский бюрократический аппарат, еще одну бюрократию», – оспаривал министр обороны США позицию собственного шефа. Теперь же «бешеному псу» Мэттису придется подчиниться. Что заставило этого общепризнанного милитариста выступить, на первый взгляд, против ускоренной милитаризации космоса?

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Важно понять, что Трамп не создал «новые войска». Проекты военного использования околоземного пространства разрабатываются Пентагоном с середины прошлого века, параллельно с научными программами НАСА. Космическое командование в рамках ВВС США было создано еще в 1982 году, в разгар рейгановской программы «звездных войн». Десять лет спустя, при Джордже Буше-старшем, в минобороны США образовано Стратегическое командование (US STRATCOM). Оно курирует космические силы, стратегические ядерные силы и силы ПРО.

Новизна решения Трампа в том, что космические войска становятся отдельным родом войск и выводятся из-под ВВС. И что важно – с отдельной строкой в военном бюджете самой милитаризованной страны мира. Позицию руководства авиации, открыто проявлявшего недовольство настойчивостью Трампа, похоже, и озвучил Мэттис. То же недовольство и «похоронило» проект создания космического корпуса, который в прошлом году обсуждался в Конгрессе.

«Сейчас командование ВВС распределяет средства в соответствии со своими потребностями: решили, что на проект F-35 нужно больше денег, – и отщипнули у Космического командования. Теперь же отдельное командование, не исключено, выбьет в следующий раз бюджет больше, чем у ВВС, и на эти средства никто более не сможет претендовать», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Евгений Бужинский, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны России. На кону серьезные деньги – речь идет об увеличении ассигнований на космические разработки с 1 млрд до 8 млрд долларов. Американские военные рассчитывают, что в этом году финансирование космических программ вырастет на 20%, – ссылалось издание «Коммерсант» на слова главкома ВВС США Хизер Уилсон.

Высказывается мнение, что Трамп, продавив решение о создании космических войск, выполняет свои обязательства перед боссами американского ВПК, которые он раздавал еще во время предвыборной кампании. Впрочем, видеть в решении Трампа лишь его желание угодить бизнес-интересам оборонки (пострадавшим от «оптимизации» времен Барака Обамы) и каким-то группам влияния в Пентагоне было бы большим преувеличением. Очевидна и стратегическая цель.

«Есть много стратегических тем, связанных с космосом, которыми теперь могут заниматься люди, вовсе не обязательно имевшие отношение к ВВС, ВМФ и сухопутным силам, – сказал американский военный эксперт Грегори Копли. – У всех этих родов войск есть свои собственные задачи, связанные с космосом».

Но есть те аспекты, которыми может заниматься только отдельная «ветвь».

Некоторые занятия для «отдельной ветви» ранее упомянул его российский коллега Алексей Леонков.

Первое – это повышение эффективности американской спутниковой группировки. Под единым командованием объединяются разведки, ретрансляции, навигации, ранее относившиеся к разным ведомствам, ВМС и ВВС. Уже сейчас из 450 американских спутников 200 – аппараты военного назначения.

Второе – это ускоренное развитие систем, разрабатываемых в рамках «стратегии глобального мгновенного удара». В частности, гиперзвуковые летательные аппараты Falcon HTV-2 и AHW.

Третье – развитие тех проектов, которые сейчас ведут ВВС совместно с НАСА. Это разработки засекреченного мини-шаттла Boeing X-37 и многоразового шаттла Dream Chaser. Речь идет об аппаратах двойного – военного и гражданского – назначения. Тот же Boeing X-37 считается прототипом космического перехватчика.

«Почему США сейчас подрывают договоры об ограничении военного использования космоса? Потому что у них большие планы по поводу космоса, – резюмирует Бужинский. – Это и развертывание космического эшелона ПРО, это и противоспутниковое оружие – большое количество программ».

По большому счету, споры внутри и вокруг Пентагона о необходимости шестого рода войск – это лишь споры о тактике. Стратегическая же цель – демонтаж всех ограничительных договоров времен холодной войны и открытая милитаризация космоса – остается неизменной. Если Трамп всерьез полагает, что США отстают от России и Китая в новой гонке вооружений, то генералы не могут не воспользоваться этой уверенностью, чтобы получить карт-бланш.